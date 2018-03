Elokuva-arvio: Kevyttä höttöä vakavasta aiheesta

Midnight Sun

Arvio: 1/5

Japanissa tehtiin vuonna 2006 nuorisoelokuva Taiyō no Uta, joka kertoo xeroderma pigmentosumia (XP) sairastavasta 16-vuotiaasta neidosta. Kyseessä on harvinainen sairaus, joka altistaa ihmisen kohtalokkaalla tavalla auringon ultraviolettisäteille.

Nyt on vuorossa amerikkalainen versio tästä hämmentävästä emootiospektaakkelista.

17-vuotias Katie asuu isänsä kanssa, opiskelee yksin kotona ja tapaa vain yhtä ystävää ja lääkäreitä. Äiti kuoli kun Katie oli pieni. Sairautensa vuoksi tyttö on viettänyt päivänsä sisätiloihin eristettynä. Hän soittelee kitaraa ja haaveilee pojasta, jonka näkee päivittäin tummennettujen ikkunalasien takaa. Sitten tulee sattuma ja Katie pääsee osoittamaan tunteensa pojalle.

Aihe on vakava. Nuoren ihmisen sairastuminen liikauttaa meissä kaikissa sydänaloja. Mutta kun tarinan toteutus on näin ällöttävän epäuskottava ja kaiken yliselittävä, katsomiskokemus on outo.

Viimeiset kahdeksan minuuttia ovat jotain sellaista, mitä ei soisi näkevänsä. Elokuvaa ei uskalleta lopettaa ajoissa, vaan selitystä seuraa selityksen selityksen selitys.

Bella Thorne on pääosassaan söpö ja omistautuu roolilleen. Katien hahmo uppoaa taatusti herkkyydessään heihin, joihin sen on suunniteltukin osuvan.

Arnoldin poika Patrick Schwarzenegger on alussa varsin mainio, mutta sitä mukaa kun siirapin määrä tarinassa kasvaa, myös hän jää imelyyteen kiinni. Koomikkona paremmin tunnettu Rob Riggle näyttelee isää niin totaalisen höpelösti.

Leffan teema ja koko tarina on käsitelty hienommin, uskottavammin ja koskettavammin vuonna 2014 tehdyssä elokuvassa Tähtiin kirjoitettu virhe (The Fault In Our Stars). Sen rinnalla Midnight Sun on pelkkää kevyttä höttöä eli popcornia sielulle.

Ohjaus: Scott Speer. K12.