Elokuva-arvio: Kielletty lempi leiskuu Italian maaseudulla

Call Me By Your Name

Arvio: 4/5

Ylistävän vastaanoton saanut, Oscar-ehdokkuuksiakin kerännyt Call Me By Your Name on draama kesäromanssista, josta kasvaa elämää suurempi rakkaustarina.

Intohimojen viiltävyys kulminoituu 17-vuotiaan Elion (Timothee Chalamet) professori-isän (Michael Stuhlbarg) lohdulliseen monologiin: ”Elä täysillä läpi kaikki tunteesi, myös tuskasi, sillä vanhempana sydämesi on jo kulunut loppuun.”

Luca Guadagninon ohjauksen lumous on osin siinä, miten sivistyneitä, lempeitä, älykkäitä ja sensitiivisiä tarinan hahmot ovat olematta pateettisia, esimerkillisiä saati särmättömiä. Mieleen tulee ranskalaismestari Eric Rohmerin kesäiset elokuvat, joissa nuoret intellektuellit joutuvat eläimellisten vaistojensa yllättämiksi ja pettämiksi.

Rohmer pyrki viemään elokuvataidetta kauemmas klassisesta teatterista ja lähemmäs romaanimuotoa, jossa dialogi ei ole vain toiminnan pohjustusta vaan vapaampaa, epädramaattista ajatustenvaihtoa. Myös Guadagninon elokuva perustuu pitkälti sen seuraamiseen, miten henkilöt ajattelevat, miten he puhuvat ja käyttäytyvät kohdatessaan tunteita, joita sanat eivät riitä ilmaisemaan.

Call Me By Your Name perustuu Andre Acimanin romaaniin, josta pitkän linjan ohjaaja-tuottaja-käsikirjoittaja James Ivory on muokannut käsikirjoituksen.

Tarina sijoittuu 1980-luvun alkuun Pohjois-Italian maaseudulle pikkukylään, jossa arkeologian professori Perlman asuu idyllisessä talossa italialaisen vaimonsa ja heidän poikansa Elion kanssa. Joka kesä kosmopoliitti Perlmanilla on apunaan vieraileva, vaihtuva assistentti.

Tuona ”ikimuistoisena” kesänä assistentti on amerikkalainen alle kolmekymppinen Oliver (Armie Hammer). Oliver majoittuu talon yläkertaan Elion naapurihuoneeseen. Oliver ja Elio alkavat kierrellä toisiaan kuin kissat kuumaa puuroa.

Oliverin ja Elion suhteen tragedia ei ole itsestäänselvästi kaappihomoudessa siten kuin vaikkapa menestyselokuvissa Brokeback Mountain (2005) ja Moonlight (2016).

17-vuotiaan pojan ja vanhemman miehen suhde on toki tuon ajan italialaiskylässä hankala asia, mutta rakastavaisia repivät eri suuntiin myös eri elämäntilanteet, elämänkokemukset ja tulevaisuudensuunnitelmat. Yliopistouran valinneelle, Yhdysvaltoihin palaavalle Oliverille lienee kyse vain kesän mittaisesta, eksoottisesta romanssista.

Elokuvassa käsitellään seksuaali-identiteettiä ja yhteiskunnan normatiivisuutta, mutta ennen kaikkea kyse on – seksuaalisesta suuntauksesta riippumatta – rakastumisen kokemuksesta. Siitä, miten Elion hormonimyrskyt löytävät purkautumistien ja kohteensa.

Koska Elion vanhemmat hyväksyvät poikansa sellaisena kuin tämä on, ristiriidat ovat enimmäkseen sisäisiä, mikä on virkistävää vaihtelua aiheen käsittelyyn. Oliverin naisseikkailut saattavat olla kulissia tai sitten hän on bi-seksuaali. Elokuva esittää seksuaalisuuden määrittelemättömänä, monimuotoisena luonnonvoimana.

Guadagnino on työryhmänsä kanssa tavoittanut kuumien kesäpäivien uneliaisuuden ja joutenolon nautinnot. Pitkillä päivällisillä otetaan ilo irti viinistä, tupakasta ja tuoreista aprikooseista. Välillä pulahdetaan veteen ja pyöräillään nähtävyyksillä. Elokuvan aistillisuus on rakastettavan kevytmielistä, kunnes se on yhtäkkiä raakaa ja tuskallista.

Chalamet ja Hammer ovat lahjoittaneet elokuvalle rohkeat ravistelevat roolityöt.

Ohjaus: Luca Guadagnino. Pääosissa: Timothee Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg. Tyylilaji: draama. K12.