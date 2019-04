Elokuva-arvio: Koira haudattuna – ja yksi kissakin – uusi tulkinta tekee oikeutta kauhumestari Stephen Kingin visiolle

Uinu, uinu lemmikkini

4/5

Stephen Kingin romaaneja on filmattu pilvin pimein elokuviksi ja tv-sarjoiksi mutta harvemmin näin onnistuneesti. Tämä uusi tulkinta Uinu, uinu, lemmikkini -romaanista (1983) ottaa pirullisuuden irti Kingin hyytävästä painajaisesta. Edellinen, Kingin itsensä käsikirjoittama filmatisointi valmistui vuonna 1989.

Kirja lienee yksi Kingin synkimmistä ellei synkin. Siinähän käsitellään ydinperheen tuhoa ja lapsensa menettävän perheen tuskaa pohjattoman lohduttomasti. Mieleen tulee Lars von Trierin Antichrist, joka totta kai painii ihan omassa sarjassaan, mutta tarinoissa on yhtäläisyyksiä.

Uudessa filmatisoinnissa, jonka Kevin Kölsch ja Dennis Widmyer ovat ohjanneet yhdessä, King ei ole ollut mukana. Käsikirjoittaja Jeff Buhler on hieman muuttanut tarinaa.

Olennaisin muutos on siinä, että rekkaonnettomuudessa kuoleva lapsi ei ole perheen 2-vuotias poika Gage vaan 9-vuotias tytär Ellie. Nyt loppu on hyytävämpi ja oudolla tapaa koskettavampi, kun tarina kasvaakin lähes melodramaattiseksi kuvaukseksi isän ja tyttären suhteesta.

Vaikka juonen käänteet ovat yliluonnollisia, ne nielee mielellään, koska tarina on suhteellisen hyvin pykätty psykologiselle perustalle.

Näyttelijätkin ovat yllättävän vakuuttavia. Jason Clarke on pääosassa lääkäri Louis, joka muuttaa vaimonsa Rachelin (Amy Seimetz) ja kahden lapsensa kanssa uuteen kotiin syrjäseudulle. Talon mukana on tullut tontti, joka kattaa metsän siimekseen kätkeytyvän lemmikkieläinten hautausmaan.

Metsän ja talon erottaa toisistaan valtatie, jota pitkin syöksyy valtavia rekkoja, kuin ilmentäen vauhdillaan ja voimallaan kuoleman vääjäämättömyyttä. Ytimessä on Rachelin lapsuuskokemus raajarikon sisarensa kuolemasta ja sen aiheuttama syyllisyys, joka on johtanut siihen, että perheen sisällä kuolema on muuttunut tabuaiheeksi.

Se, mistä ei puhuta ja mitä ei osata käsitellä, nielee lopulta koko perheen. Tätä Rachelin syyllisyyttä ja tapaa, jolla se eskaloituu, käsitellään Hollywoodin kauhuelokuvan mittapuilla harvinaisen uskottavasti.

Kun perheen lemmikkikissa jää rekan alle, vanhemmat eivät kerro totuutta tyttärelle, koska Rachel haluaa suojella tytärtä kuolemalta.

Kissan hautaamiseen osallistuva naapurin erakko Jud (loistava John Lithgow) johdattaa Louisin muinaiseen rituaalipaikkaan, joka antaa hirveän, mutta houkuttelevan vaihtoehdon elämän rajallisuuden hyväksymiselle.

Ohjaus: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer, käsikirjoitus: Jeff Buhler Stephen Kingin romaanin pohjalta, kuvaus: Laurie Rose, musiikki: Christopher Young. Pääosissa: Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow. Tyylilaji: Kauhu. K16.