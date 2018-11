Elokuva-arvio: Kokemus jää pinnalliseksi Ihmeotukset-sarjan uutuudessa

Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset

Arvio: 3/5

Viisiosaisen Ihmeotukset-sarjan toinen elokuva, Grindelwaldin rikokset, jatkaa siitä mihin Ihmeotukset ja niiden olinpaikat (2016) jäi. J.K. Rowlingin käsikirjoitus pohjautuu pääosin hänen samannimiseen kirjaansa, joka esiintyy myös Harry Potter -tarinoissa Tylypahkan oppikirjana.

Elokuvat käsittelevät taikomaan kykenevien velhojen ja tavallisten ihmisten, jästien, välistä valtataistelua.

Tapahtumat sijoittuvat pääosin Pariisiin, jonne Lisko Scamander (Eddie Redmayne) lähtee opettaja Dumbledoren (Jude Law) pyynnöstä. Hänen tehtävänsä on estää velho Grindelwaldia (Johnny Depp) toteuttamasta suunnitelmansa puhdasveristen velhojen hallitsemasta maailmasta.

Tämä on karkea typistys juonesta, jossa on paljon – aivan liian paljon – henkilöitä ja sivujuonteita. Pääosin on kyse siitä, kummalle puolelle henkilöt tavallisen ja velhomaailman välisessä taistelussa asettuvat. Avainhenkilöksi nousee ensimmäisessäkin elokuvassa nähty salaperäinen nuori mies Valio (Ezra Miller), jota sekä Lisko että Grindelwald etsivät.

Moneen suuntaan haarova juoni käsittelee muun muassa Dumbledoren ja Grindelwaldin suhdetta, jästi Jacob Kowalskin ja Queenien romanssia, Valion menneisyyttä ja Liskon suhdetta entiseen auroriin, Tinaan (Katherine Waterston). Lisko Scamander on aiempaa pienemmässä roolissa.

Nämä elokuvat ovat fanituotteita. Jos niihin haluaa päästä kunnolla sisälle, on tunnettava Rowlingin kirjat. Pystyy komeaa toteutusta toki ihailemaan muutenkin, mutta kokemus jää pinnalliseksi.

Pinnallisuuden vaikutelmaan vaikuttaa osaltaan sekin, että toinenkin osa tuntuu loputtomalta henkilöiden esittelyltä ja asiasta toiseen hyppelyltä. Jäin kaipaamaan tarinaa, johon upota. Myös elokuvassa vilisevien ihmeotusten varsinainen merkitys jäi yhä askarruttamaan.

Ohjaus: David Yates. Tyylilaji: Fantasia, seikkailu. K12.