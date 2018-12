Elokuva-arvio: Korttitalo huojuu - Suomalainen mielenmaisema saa tragikoomisia sävyjä Ihmisen osa -elokuvassa

Ihmisen osa

Arvio: 4/5

Harmaana marraskuisena aamuna raahaudun elokuvateatteriin katsomaan tarinaa omassa harmaassa todellisuudessaan raahustavasta, huolten painamasta keski-ikäisestä suomalaisesta miehestä. Inhorealismia?

Ei aivan, sillä Kari Hotakaisen Ihmisen osa -romaaniin (2009) löyhästi pohjautuvassa elokuvassa on arjen ylittävää veitikkamaisuutta.

Pekka Malmikunnas (Hannu-Pekka Björkman) suhaa ympäri Helsinkiä esittäen kiireistä liikemiestä, vaikka hänen IT-alan yrityksensä on mennyt konkurssiin aikapäiviä sitten. Pekka elää kulissielämää. Edes vanhemmilleen hän ei ole pystynyt konkurssia myöntämään. Huijaamisesta on tullut puilla paljailla olevalle miehelle elämäntapa ja keino hankkia päivittäinen ravinto.

Epäonnistumistaan häpeävien miesten tarinoita on suomalaisen elokuvan historiassa monia.

Viimeaikaisia esimerkkejä ovat Aleksi Mäkelän Kotirauha (2011), jossa Samuli Edelmannin esittämä rakennusyrittäjä yrittää salata perheeltään sivuraiteelle luisuneita liiketoimiaan, sekä Aku Louhimiehen Paha maa (2005) ja Valkoinen kaupunki (2006) ja niiden romahtavat perheenisät.

Malmikunnaalla ei omaa perhettä ole ja suhteet lähisukulaisiin ovat olemattomat. Siksi valheessa eläminen on ollut mahdollista. Korttitalo alkaa viimein huojua, kun Pekan vanhemmat ilmestyvät yllätysvisiitille Helsinkiin tapaamaan Pekkaa ja tämän kahta siskoa, joista toinen on kiireinen yksinhuoltaja (Ria Kataja) ja toinen ylikoulutettu tarjoilija (Armi Toivanen).

Yllättävä onnettomuus pakottaa rikkinäisen perheen puhaltamaan yhteen hiileen ja tutustuttaa Pekan kaltaiseensa huijariin. Konsultti ja tyhjänpuhuja Kimmo Hienlahti (Kari Hietalahti) on mainio karikatyyri nykyajan liike-elämän guruista.

Ohjaaja Juha Lehtolan yhdessä Hotakaisen kanssa käsikirjoittama Ihmisen osa on absurdit mittasuhteet saava kertomus valehtelusta ja ylipäätään puhumisen vaikeudesta.

Elokuva käsittelee piirteitä, joita ainakin stereotyyppisesti pidetään suomalaiselle mielenlaadulle ominaisina: sulkeutuneisuutta, sisukkuutta ja itsepäisyyttä. Ymmärrystä ja rakkauttakin on, tosin vähän piilossa jäyhän ulkokuoren alla. Toisaalta sen kuvaama harmaa arki ja vastoinkäymiset ovat ihmisyyden ydintä missä tahansa – ihmisen osaa.

Ihmisen osaa on markkinoitu lämminhenkisenä draamakomediana. Elokuvan huumori on sen verran tylyä, että lämminhenkinen ei siitä ensimmäiseksi tule mieleen. Toisaalta tässä onkin elokuvan ansio. Se on viimeiseen asti äkkiväärä, siirappisia ratkaisuja karttava.

Ehkä elokuvan voi nähdä huumorin kautta tarjoiltuna itsekritiikkinä: mitä me suomalaiset voisimme tehdä toisin, jotta elämä täällä olisi piirun verran iloisempaa ja todellisuutemme hieman armollisempi.

Ohjaus: Juha Lehtola. Tyylilaji: draama, komedia. K12.