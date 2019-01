Elokuva-arvio: Kriitikon sydäntä särkee: jatko-osa ei yllä kulttielokuvaksi nousseen Iron Skyn tasolle

Iron Sky The Coming Race

Arvio: 2/5

Vuonna 2012 ilmestynyttä Iron Skytä voidaan vaivatta kutsua kulttielokuvaksi. Nörttihuumori iski kohderyhmäänsä, johon itsekin kuulun. Joten Iron Sky The Coming Racea oli odotettu innolla pitkään. Sydäntä särkee, kun joudun toteamaan sen pettymykseksi.

Viimeksi maapallo tuhoutui lähes täysin ydinsodassa. Ihmiskunnan rippeet, vajaat 2000 ihmistä, pakeni natsien hylkääkään tukikohtaan Kuun pimeälle puolelle. Elämä on kovaa ja köyhää, pulaa on kaikesta.

Päähenkilö on kuutukikohdan komentajan (Julia Dietze) tytär Obi (Lara Rossi), joka on rohkea, älykäs ja oikeamielinen nuori nainen. Huhujen mukaan raunioituneen Maan sisällä asuu liskoihmisiä, joilla on käytössään Graalin malja, loputtoman ilmaisen energian lähde. Obi ja hänen pieni seurueensa lähtevät etsimään maljaa.

Elokuvan pääongelma on, että se on liian höpsö ja vakavamielinen samanaikaisesti. Tämä johtuu siitä, että käsikirjoittajat ja ohjaaja Timo Vuorensola ovat olleet tekemässä eri elokuvia. Vuorensola on halunnut luoda näyttävän ja vauhdikkaan scifi-seikkailun. Käsikirjoitus puolestaan pyrkii riehakkaaseen sekopääkomediaan.

Action voittaa huumorin selkein numeroin, mutta ihan vain toimintaleffana Iron Sky The Coming Race on keskinkertainen. Näyttävyyttä kyllä riittää, jopa omaperäisyyttä. Noin 20 miljoonan dollarin budjetilla on pystytty samaan kuin Hollywoodissa sadalla miljoonalla.

Huumori on lähinnä viittauksia erilaisiin populaarikulttuuri-ilmiöhin. Katsojan tehtäväksi jää viittauksen tajuaminen, mutta eihän se sinällään vielä hauskaa ole. Vitsiä väännetään kaikesta Raamatusta meemeihin, tai ainakin yritetään vääntää.

Otetaan esimerkki. Eräässä kohtauksessa lainataan Ridley Scottin ohjaamaa, yli 30 vuotta vanhaa Apple Macintoshin mainosta, joka tunnetaan nimellä 1984. Moni ei tuota varmaankaan tajua, itse tajusin. Mutta ei tuosta sen kummempaa riemua irronnut, vähän vain löytämisen iloa.

Tarinankerronnassa ei ole kehumista. Alkujaksossa Kari Ketonen esittää Vladimir Putinia. Sen jälkeen Putiniin ei palata. Tuo jää täysin irtosketsiksi. Elokuvan lopussa on "yllätyskäänne", joka yllättää vain typeryydellään ja ärsyttävyydellään. Siinä ei ole minkäänlaista draamallista tai humoristista ideaa.

Myös sisäinen logiikka on outo. Meemi meitä muka hallitsevista liskoihmisistä on tarinallisesti tärkeässä asemassa. Jo kuolleilla hirmuhallitsijoilla ja merkkihenkilöillä Steve Jobsista Hitleriin on liskoversionsa Maan keskipisteessä. Yhdysvaltain presidentti Sarah Palin (Stephanie Paul) ei kuitenkaan ole kuollut, mutta hänkin liskoihminen on. Ota tästä nyt selvää. Sitä paitsi, eivätkö Sarah Palin -vitsit ole jo vanhentuneita?

Tunnen itseni nörttikansan pettäjäksi, kun moitin Iron Sky The Coming Racea. Pakko kuitenkin on, olen pahoillani.

Ohjaus: Timo Vuorensola. Päärooleissa: Lara Rossi, Vladimir Burlakov, Kit Dale, Udo Kier, Tom Green. Tyylilaji: scifi-komedia. K12. Ensi-ilta 16.1.