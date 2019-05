Elokuva-arvio: Kuningashirviö nostaa jälleen päätään Hollywoodin liukuhihnoilta

Godzilla II: King of the Monsters

Arvio: 1/5

Videopeleissä, sarjakuvissa, kirjoissa ja tv-sarjoissa räyhännyt Godzilla, joka alunperin esiintyi Ishiro Hondan japanilaiselokuvassa vuonna 1954, nostaa jälleen päätään Hollywoodin liukuhihnoilta. Edellinen, brittiohjaaja Gareth Edwardsin ohjaama epäonnistunut spektaakkeli valmistui vuonna 2014.

Jos mahdollista Michael Doughertyn ohjaama jatko-osa Godzilla II: King of the Monsters on ensimmäistäkin osaa onnettomampaa digitehostemössöä. Sen umpitylsä tosikkomaisuus ja puhdas hölmöys kielivät siitä, ettei tekijöillä ole ollut mitään ideaa elokuvansa lähtökohdaksi, ellei sellaiseksi lasketa rahastusta vanhoilla kliseillä.

Kryptoeläintieteellisen viraston Monarchin työntekijät, etunenässä Emma Russell ( Vera Farmiga), joutuvat jälleen kiperään tilanteeseen, kun valtavat hirviöt ilmestyvät taistelemaan luomakunnan herruudesta.

Emma ja hänen tyttärensä Madison ( Millie Bobby Brown) osaavat kommunikoida otusten kanssa. Edellisen osan lailla mukaan on vängätty ekologista sanomaa.

Emma ainoana ymmärtää ratkaisun löytyvän tasapainon palauttamisesta luonnon ja ihmisen välille. Äidin ja tyttären suhde kulkee sivujuonena mekastuksen muassa.

Emman ex-mies ( Kyle Chandler) on edelleen mukana, sankarina ja isänä, jota vaivaa syyllisyys ydinperheen hajoamisesta.

Kahdenlaiset kohtaukset vuorottelevat tasapaksuna pötkönä: on apokalyptisinä karjuvia hirviöitä ja sitten ihmisiä hiomassa otsa hiessä strategioitaan tunkkaisissa komentokeskuksissa.

Tyylilaji: Fantasia, jännitys. K12.