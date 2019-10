Elokuva-arvio: Late Lammas auttaa avaruuskaveria pulassa

Late Lammas: Farmageddon

Arvio: 3/5

Brittiläinen, vuonna 1972 perustettu Aardman Animations tunnetaan upeista stop motion -animaatioistaan.

Parhaimmillaan heidän veikeät, dialogia karttavat ja mykkäelokuvan puhtauteen luottavat farssinsa onnistuvat viihdyttämään sekä lapsia että aikuisia. Etenkin mestari Nick Parkin käsissä syntyneet Wallace & Gromit, Kananlento ja Late Lammas ovat ylivertaisia visuaalisessa nokkeluudessaan.

Televisiosta tuttu Late Lammas sekoilee nyt valkokankaalla toista kertaa.

2015 vuonna tullut ensimmäinen Late-elokuva ei ehkä vetänyt vertoja Wallace & Gromit -kaksikon hauskimmille seikkailuille, kuten Kanin kiroukselle, mutta yhtä kaikki se oli sydämellistä ja omaperäistä slapstickiä.

Late Lammas: Farmageddon on ensimmäiseen osaan verrattuna pieni pettymys. Kohdeyleisönä on nyt selvemmin lapset, missä ei tietenkään ole mitään vikaa, mutta juoni on hajanainen ja moni vitsi tuntuu vanhan toistolta. Silti Farmageddon on tasavahvaa Aardman-laatua.

Tarina alkaa edellisen osan lailla Sammalperän maatilalta, jonka rauhaisa arki järkkyy, kun avaruusolento Lu-La tekee tienoolle hätälaskun. Lu-La on sympaattinen öttiäinen, joka on eksynyt kodistaan. Late päättää auttaa kaveria pulassa.

Lammaskoira Vuhkun ja Laten charmi on ennallaan. Hellyyttävä avaruusolento on kumma otus, mikä varmasti naurattaa lapsia. Kylän sekasortoa lietsovat entisestään salaisten agenttien kömpelöt yritykset saada Lu-La nalkkiin.

Liitoksistaan nitisevän tarinan tylsähkössä sivujuonessa seurataan maanviljelijän epätoivoista huvipuistohanketta. Olisi voinut odottaa, että kovatasoiset tekijät olisivat saaneet enemmän irti herkullisista scifi-elementeistä.

Tyylilaji: animaatio, S