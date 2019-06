Elokuva-arvio: Long Shot – romanssi rentouttaa uraohjuksen raikkaassa komediassa

Long Shot

3/5

Jonathan Leevesin ohjaama Long Shot on yllättävän raikas ja sympaattinen romanttinen komedia, vaikka juoni seuraileekin yllätyksettömästi lajityypin tuttuja käänteitä.

Elokuva sijoittuu politiikan maailman, kertoen rikkaasta ja vaikutusvaltaisesta diplomaattinaisesta Charlotte Fieldistä ( Charlize Theron), joka pyrkii presidentiksi.

Kun Charlotte tapaa vanhan tuttunsa, homssuisen ja köyhän journalistin Fred Flarskyn ( Seth Rogen), hän huomaa viihtyvänsä tämän seurassa, vastoin kaikkia todennäköisyyksiä.

Charlotten hämmennystä ei ainakaan helpota se, että Charlotte, joka on Frediä vähän vanhempi, oli aikoinaan pienen Fredin lapsenvahti. Kampanjatiiminsä ällistykseksi Charlotte palkkaa Fredin kirjoittamaan puheensa, ja romanssi roihahtaa.

Perusidea on romanttisista komedioista tuttu: eri maailmoja edustavat mies ja nainen löytävät yhteisen sävelen, murtaen ennakkoluulot, omansa ja muiden. Nothing Hill -tyyppisistä elokuvista tuttu asetelma on nyt vain siirretty poliitikan pelikentälle.

Sekä Rogen että Theron ovat hauskoja ja karismaattisia inhimillisissä rooleissaan.

Theron näyttelee Charlotten, menestyvän uraohjuksen, ulkonäköpaineita ja kontrollifriikkeyttä hilpeällä otteella. Rogen sekoilee screwball-komedioista tuttuna maanläheisenä narrina. Siinä sivussa viskellään poliittisia vitsejä ja parodioita, harmillisen korrektissa hengessä tosin.

Romanttinen komedia. K12.