Elokuva-arvio: Mariasta on ollut moneksi

Maria Magdaleena

Arvio: 2/5

Raamatussa ei ole juurikaan sijaa kauniimman ja viisaamman sukupuolen edustajille. Saatikka, että isossa kirjassa olisi vahvoja ja itsenäisiä naishahmoja. Uudessa testamentissa esiintyvä Magdalan Maria on yksi harvoista merkittävistä naisista – Jeesuksen rakastama opetuslapsi ja kumppani.

Maria Magdaleenan monitulkintainen ja merkityksellinen rooli kristinuskossa on ollut useille kirkkoisille liikaa. Jopa siinä määrin, että paavi Gregorius Suuri päätti vuonna 591 pitämässään saarnassa häpäistä Maria Magdaleenan julistamalla tämän huoraksi.

Huolimattoman naisen maine säilyikin Marialla katolisessa kirkossa aina vuoteen 2016 saakka, jolloin nykyinen paavi Franciscus puhdisti Maria Magdaleenan maineen ja julisti hänet yhdeksi Jeesuksen opetuslapsista.

Valkokankaalla Magdalan Maria on seikkaillut jo vuodesta 1912. Aiemmissa elokuvissa ei ole juurikaan kyseenalaistettu miesvaltaista tulkintaa Marian naiseuden olemuksesta. Vasta nyt aika tuntuu olevan kypsä toisenlaiselle näkemykselle. Rohkeimmat voisivat liittää tämän uuden elokuvan Maria Magdaleenan edustavan omintakeista She-too -kampanjaa.

Perustarina on tuttu. Itseään hakeva Maria ei sopeudu normatiiviseen eli alistettuun naisen rooliin omassa yhteisössään. Ulospääsytien suo Magdalan kaupunkiin opetuslastensa kanssa saapuva laupea ja viisas profeetta, jonka mukaan Maria lähtee. Muutamien puhe- ja kastetilaisuuksien jälkeen he saapuvat pääsiäiseksi Jerusalemiin, ja loppu onkin kirkkohistoriaa.

Garth Davis ohjaa suurta epookkia isoilla kuvilla ja valtavilla tunteilla. Sisilialaiset maisemat ovat komeita, ajankuva vaikuttava, värit ja visuaalinen kerronta tiptop. Vaan itse tarina kerrotaan hengettömästi, latteasti ja yllätyksettömästi.

Ainoastaan Pietarin kompleksinen suhde Mariaan sekä Juudas Iskariotin petoksen inhimilliset motiivit ovat tulkinnallisesti moderneja. Mutta esimerkiksi Marian ja Jeesuksen keskinäinen suhde on kovin ohuen ja pinnallisen kerronnan varassa.

Antoisaa elokuvassa on se, että Maria Magdaleenaa vuosituhansia seurannut Pyhän Huoran leima jätetään pois. Seksuaalisuus ei ole merkityksellistä, sukupuoli sen sijaan on. Omilla aivoillaan ajattelevan, vilpittömästi tuntevan ja pyyteettömästi Jeesusta seuraavan Marian hahmo on sananmukaisesti uskottava.

Ansio roolihahmon vaikuttavuudesta kuuluu Rooney Maralle, joka näyttelee Mariaa koskettavasti. Rooney Maran arkielämänkumppani Joaquin Phoenix tekee vakuuttavan Jeesus-roolin, jonka kuitenkin latistaa liian tutuksi käyvä pitkäperjantain kuvaus.

Karmeinta tässä elokuvassa on musiikki ja sen käyttö. Jokainen emotionaalisesti vaikuttava kohtaus ja dialogi peitetään pauhaavilla viuluilla, selloilla ja pianolla. Jeesuksen vahvat sanat kuorrutetaan imeliin säveliin ja Marian huikeat katseet kyllästetään siirappisilla soinnuilla. Jopa kohtaus, jossa Jeesus puhuu hiljaisuuden kuuntelemisen uskonnollisesta merkityksestä, tuutataan täyteen musiikkia. Hirveätä kuunneltavaa siis kaiken kaikkiaan.

Perin harmillista, etteivät elokuvan käsikirjoittajat Helen Edmundson ja Philippa Goslett ole tutustuneet Harri Sirolan viimeiseksi jääneeseen, huikean kauniiseen ja syvälliseen Jeesus Enkelinpoika Nasaretilainen -kirjaan vuodelta 2001. Sillä Sirola kykeni mielikuvituksensa voimalla ja sanojensa herkkyydellä luomaan sekä Maria Magdaleenan että Jeesuksen tunteviksi ihmisiksi. Meidän kaltaiseksemme.

Ohjaus: Garth Davis. Rooleissa: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim. K12.