Elokuva-arvio: Marvel lyö omaan maailmaansa tarpeellisen halkeaman

Avengers: Infinity War

4/5

Harvoin, jos koskaan, olen odottanut mitään elokuvaa niin paljon kuin Avengers: Infinity Waria. Ja vielä harvemmin olen elokuvan päätyttyä katsonut kalenterista, montako päivää on seuraavaan osaan (Yhdysvaltojen ensi-iltaan on 371 päivää).

Infinity War loppuu nimittäin tavalla, joka saa odottamaan jatkoa. Sitä ennen kaksi ja puolituntinen elokuva ehtii tarjota massiivisinta supersankaritoimintaa, mitä valkokankailla on nähty.

Marvel Studios on julkisesti toivonut, että arvioissa ei paljasteta juonesta tai sen käänteistä mitään oleellista. Isona kehyksenä tarinassa on Thanos-niminen arkkipaha (Josh Brolin), jonka ratkaisu universumia uhkaavaan ylikansoitukseen ja voimavarojen loppumiseen on yksinkertainen: hävitetään puolet kaikista kaikkeuden elävistä olennoista. Tätä varten hän tarvitsee kuusi ikuisuuskiveä, jotka yhdistettynä ikuisuuden rautahanskaan antavat voiman suunnitelman toteuttamiseen.

Hajallaan olevalle sankarijoukolle tämä ei tietenkään sovi, joten Thanokselle ja tämän joukoille laitetaan kampoihin monessa kolkassa.

Juoni voi kuulostaa lapselliselta, mutta tätä kuviota Marvel-maailmassa on rakennettu alusta alkaen. Pokeritermein Infinity War on all-in.

Infinity Warin ovat ohjanneet veljekset Anthony ja Joe Russo, joiden käsialaa ovat myös hyvin onnistuneet Marvel-leffat Captain America: Winter Soldier ja Captain America: Civil War. Veljesten vastuulla on myös tuleva, toistaiseksi nimeämätön Avengers, joka päättää saagan.

Paperilla veljesten tehtävä vaikuttaa mahdottomalta. Infinity War on Marvel-maailman 19. elokuva, ja sen tarkoitus on johtaa kaikki aikaisemmat juonet ja hahmot yhteen. Jollakin oudolla tavalla Russot onnistuvat, vaikka hahmoja ja maailmoja on hirmuinen määrä. Elokuva on täynnä toimintaa, mutta silti sekaan on annosteltu taiten myös seesteisiä hetkiä. Marvelille ominaista huumoria ja nokkelaa sanailua on mukana, mutta yleisvaikutelma on synkkä, jopa lohduton.

Heti alussa tehdään selväksi, että tästä seikkailusta kaikki eivät selviä hengissä. Tämä on tervetullutta, sillä esimerkiksi Civil Warin suurin puute oli, että juonen mielenkiintoisesta asetelmasta huolimatta elokuvan lopussa hahmoihin kohdistuneet muutokset olivat kosmeettisia. Nyt maailmaa selvästi uskalletaan muokata.

Paljon valkokangasaikaa saava Thanos on myös poikkeuksellisen hyvin taustoitettu pahis, jollaista supersankarielokuvat ovat kaivanneet. Kerrankin vastassa on hahmo, joka tuntuu todelliselta uhalta.

Suuri kysymys Avengers: Infinity Warin kohdalla on, miten se toimii itsenäisenä elokuvana. Pakko sanoa: se ei toimi lainkaan, jos supersankaritodellisuus ei ole entuudestaan tuttu. Hahmoja, paikkoja ja tapahtumia vyörytetään sellaisella vauhdilla, että ensimmäiseksi, tai edes toiseksi, Marvel-elokuvaksi sitä ei voi suositella.

Infinity War on selvästi elokuva katsojille, joilla on syvä suhde supersankareihin. Se on jatko-osa kymmenvuotiselle saagalla, ja se on finaalin ensimmäinen osa – ja tässä roolissa ylivertainen.