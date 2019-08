Elokuva-arvio: Morsian kokee kovia kauhukomediassa, joka ei ole hirmu hyvä

Ready or Not

Arvio: 2/5

Hyvät kauhukomediat ovat harvassa, ehkäpä siksi että kauhua ja huumoria ei ole helppo yhdistää. Se mikä naurattaa, ei enää pelota.

Pari vuotta sitten tullut Get Out oli kuitenkin yllätyshitti, joka taisi avata uudelleen Hollywoodin tuottajien silmät genren kaupalliselle potentiaalille.

Ready or Not kertoo rikkaasta eliittiperheestä, joka paljastuu sadistiseksi. Päähenkilö on nuori morsian Grace (Samara Weaving), joka valmistautuu hääjuhlaan ja hääyöhön sulhasensa Alexin (Mark O’Brien) kanssa. Yöstä tulee painajaismainen, kun Alexin perhe, joka on rikastunut lautapeleillä, pakottaa Gracen mukaan hyytävään kuurupiiloon perheen ylellisen ja pimeän kartanon uumenissa. Yön kuluessa Gracelle selviää, että hänet halutaan hengiltä.

Get Outin oivallus oli käsitellä rasismia yllättävällä tavalla. Ready or Notin kantaaottavuus on pääosin vulgaaria pelleilyä Alexin perheen sekopäisyydellä.

Elokuvan huumori on ehkä makuasia, mutta pelottavuus murenee henkilöhahmojen latteuteen. Matt Bettinelli-Olpinin ja Tyler Gillettin ohjaus perustuu kunnianhimoiseen, goottihenkiseen, sarjakuvamaiseen tyylittelyyn, joka jättää niukasti tilaa Gracen ja Alexin perheenjäsenten karakterisoinnille.

Halutessaan toki voi tulkita elokuvan satiiriksi avioliitto-instituution ahtaudesta, jonka viaton Grace havahtuu oivaltamaan diabolisen taistelunsa tiimellyksessä.

Tyylilaji: kauhu, komedia. K16.