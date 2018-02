Elokuva-arvio: Muotisuunnittelijan elämä häiriintyy - Hienosti ohjattu, erikoinen rakkauselokuva

Phantom Thread

4/5

Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) on pakkomielteinen muotisuunnittelija, joka elää työlleen. Muotitalo Woodcockin leninkejä kantavat maailman mahtavimmat, niin aristokraatit kuin seurapiirienkin kerma.

Woodcockin elämä on pelkkää työtä, yksityiskohtaista ja viimeisteltyä juhlapukujen luomista. Apunaan hänellä on kymmenkunta ompelijaa sekä tiukkailmeinen Cyril-sisar (Lesley Manville). Ikuinen poikamieselämä ei kaipaa sitovaa rakkaussuhdetta. ”Avioliitto tekisi minusta petollisen”, sanoo Reynolds.

Vastoin odotuksiaan Woodcock rakastuu Almaan (Vicky Krieps), nuoreen tarjoilijattareen, eikä maailma ole entisensä.

Ohjaaja Paul Thomas Anderson on kirjoittanut nimensä elokuvan historiaan sellaisilla teoksilla kuin Magnolia (1999) ja There Will Be Blood (2007). Mestari (2012) ja Inherent Vice (2014) eivät yltäneet näiden tasolle, mutta äärimmäisen kiinnostavia ja omaperäisiä tutkielmia nekin ovat. Andersonin elokuvien päähenkilöitä ovat olleet erityiset miehet, eräänlaiset häiriintyneet Citizen Kanet.

Phantom Threadin Woodcock ei tee tässä sarjassa poikkeusta. Mies on kontrollifriikki, jonka elämä ja tavat kulkevat täsmällisillä raiteilla. Aamiaispöydän paahtoleivän voitelun ääni saattaa suistaa keskittymisen tolaltaan. Kuolleen äidin muisto ja piintyneet tavat pitävät Woodcockia kahleissaan, ja nuoren vaimon osa on lähinnä haamun virka. Se kauhistuttaa Almaa.

Andersonin laatimassa käsikirjoituksessa on ripaus August Strindbergin avioliittohelvettiä.

Phantom Thread nousee selkeästi Andersonin elokuvista kolmen kärkeen. Se on äärimmäisen hienostuneesti ohjattu erikoinen rakkauselokuva. Huomio kiinnittyy tyylikkääseen kuvaukseen, joka on myös Andersonin käsialaa. Jonny Greenwoodin musiikki sitoo elokuvan tunnelmia mestarillisesti, samoin Mark Bridgesin pukusuunnittelu on huippuluokan työtä.

Elokuvassa myös näytellään loistavasti pienenpientä sivuroolia myöten. Daniel Day-Lewis on suurenmoinen näyttelijä, joka onnistuu Woodcockin roolissa täydellisesti. Komeat ovat jäähyväiset, jos herran ura tähän loppuu, niin kuin hän on uhkaillut. Pääosin ranskalaisessa ja saksalaisessa elokuvassa näytellyt Vicky Krieps nousee Almana kertaheitolla parhaaseen A-luokkaan.

Phantom Thread on täydellisen hienoa elokuvaa, mutta sitä nakertavat hieman käsikirjoituksen käänteet loppupuolella. Muutoin tarkasti rakennetun draaman kuljetuksessa on askarruttavia kohtia, ja aivan viiteen tähteen kokonaisuus ei yllä.

Elokuva kannattaa silti katsoa jo Day-Lewisin roolityön vuoksi. Action-elokuvien ystävät älkööt vaivautuko.