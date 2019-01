Elokuva-arvio: Näin koulutat lohikäärmeesi -sarjan kolmososassa on aitoa sydämellisyyttä

Näin koulutat lohikäärmeesi 3

Arvio: 3/5

Nuoren viikingin ja lohikäärmeen ystävyydestä kertovan Näin koulutat lohikäärmeesi -trilogian kolmannessa osassa on lumovoimaa. DreamWorks-studion maaginen maailma miellyttää varmasti lapsia väriloistossaan.

Viisi vuotta sitten nähdyn edellisen osan jälkeen viikinki Hikotus on raivannut tiensä lohikäärmeystävänsä Hampaattoman kanssa Öystilä-kylän päälliköksi ja onnistunut luomaan eräänlaisen utopian, jossa ihmiset ja lohikäärmeet elävät onnellisesti yhdessä. Heidän harmoniansa on kuitenkin uhattuna, kiitos armottoman metsästäjän.

Hikotus ja Hampaaton lähtevät etsimään kätkettyä valtakuntaa pelastaakseen heimonsa.

Cressida Cowellin kirjoihin perustuva kasvutarina ei sinänsä ole omaperäinen, ja sen käänteetkin ovat arvattavia – etenkin kun kyse on jälleen kerran siitä, miten päähenkilöt oppivat luottamaan kykyihinsä ja pelaamaan samaan pussiin. Suuren yleisön piirretyksi elokuvassa on kuitenkin aitoa sydämellisyyttä, joka ei ole siirappista, ja hahmoissa on vivahteikkuutta. Lemmekkäät sivujuonet ovat tunnelmallisesti toteutettuja.

Hyvästeihin päättyvän elokuvan suurin ansio on sen yksityiskohtaisissa mielikuvitusmaailmoissa, joita huippukuvaaja Roger Deakins on taustavaikuttajana konsultoinut. Dean DeBloisin ohjaama lastenelokuva on talven pimeydessä piristävää neonvärien juhlaa.

Ohjaus: Dean DeBlois, käsikirjoitus: Dean DeBlois Cressida Cowellin kirjojen pohjalta. Tyylilaji: Animaatio. K7.