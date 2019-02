Elokuva-arvio: Nicole Kidman on koston pauloissa - The Destroyer on katsottava rikosjännäri, vaikka Kidmanillakin on rajansa

The Destroyer

Arvio: 2/5

Rohkea Nicole Kidman on koko uransa ajan valinnut mahdollisimman haastavia rooleja, eikä The Destroyer ole poikkeus. Kidman esittää katkeruuteen ja depressioon vajonnutta naispoliisia, joka janoaa kostoa säälimättömälle psykopaatti-gangsterille.

Se, mitä kaikkea naispoliisi haluaa kostaa, paljastuu vähitellen – tosin nämä paljastukset ovat helposti ennakoitavissa.

Jos päähenkilö olisi mies, elokuva olisi sietämättömän kliseinen. Kovakiskoisen, juopottelevan naiskytän kostokertomuksena se on siedettävän kliseinen, koska Kidmanin vimmainen kunnianhimo on mielenkiintoista seurattavaa.

Karyn Kusaman ohjaama rikosdraama vuorottelee tuttuun tyyliin menneisyydessä ja nykyhetkessä.

Nykyisyydessä konkarietsivä Erin Bell on nahkatakissa laahustava kalpea poloinen, joka alkaa omiin nimiin jäljittää ryökälettä nimeltä Silas (Toby Kebbell). Menneisyydessä, kun ”kaikki on vielä hyvin”, Erin on kaunis ja turmeltumaton poliisi, joka valmistautuu miespuolisen kollegansa kanssa peitetehtävään. He esittävät pariskuntaa, joka soluttautuu Silasin johtamaan pankkiryöstö- ja huumejengiin. Erin ja hänen kollegansa rakastuvat oikeasti. Sitten ryöstökeikka menee pieleen.

The Destroyer pitää katsojan otteessaan rikosleffan tutuilla konsteilla: jäljittämisellä, valheellisilla identiteeteillä ja ammuskeluilla.

Elokuva voisi olla muutakin kuin sutjakkaa rikosviihdettä, jos vain Erinin hahmo ja hänen tragediansa olisivat uskottavampaa draamaa. Kidmanillakin on rajansa: hänen ylhäinen olemuksensa on huonosti istutettu Erinin reporankaan rooliin. Liioitellun kalpeaksi, lähes zombiemaiseksi meikattu Kidman poseeraa kurjuutta ja surua yli laidan, mikä kielii ohjaajan karkeasta huolenpidosta.

Ohjaus: Karyn Kusama, käsikirjoitus: Phil Hay, Matt Manfredi, kuvaus: Julie Kirkwood, musiikki: Theodore Shapiro. Pääosissa: Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany. Tyylilaji: Rikosdraama. K16.