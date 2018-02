Elokuva-arvio: Oscar-ehdokkuuksia kahmineessa fantasiassa on klassikon aineksia

The Shape of Water

Arvio: 5/5

Guillermo del Toron ohjaamassa The Shape of Waterissa on klassikkoainesta, ja Oscar-mittelöstä on lupa odottaa melkoista palkintosadetta.

Elokuva sijoittuu vuoden 1962 Baltimoreen, kylmän sodan aikaiseen maisemaan, jossa avaruuden valloitusta yritetään keinoja kaihtamatta. Tapahtumapaikka on Occam-niminen avaruustutkimuskeskus, jonne tuodaan outo kummajainen, Amazon-joesta poimittu vesiolento (Doug Jones).

Laitoksessa siivoojana työskentelevä Elisa Esposito (Sally Hawkins) rakastuu olentoon, jota muut hylkivät. Vesiolento on julman avaruuskilpailun välikappale ja henkiytymä, josta ainoastaan Elisa todella välittää, sillä muut kohtelevat häntä ”avaruuskoirana”.

Amerikkalaisten ja venäläisten välinen avaruuskilpailu saa tarinassa absurdeja piirteitä.

Yksin elävä Sally on mykkä ja kommunikoi viittomakielellä ainoille ystävilleen, työtoveri Zeldalle (Octavia Spencer) ja lähinaapurina asuvalle taiteilija Gilesille (Richard Jenkins). Avaruusoperaatiota johtaa kovaotteinen Richard Strickland (Michael Shannon), joka ajautuu epätoivoisiin ratkaisuihin.

Ohjaaja del Toro on kertonut ihastuneensa lapsuudessa Mustan laguunin hirviö -elokuvan hahmoon. Jack Arnoldin 1954 ohjaaman mustavalkoisen 3D -teoksen ”hirviö” onkin samanlainen maalla ja merellä kulkeva humanoidi kuin del Toron uutuudessa.

The Shape of Water on hybridi, joka sekoittaa lennokkaasti elokuvan eri lajeja, kauhua, uni- ja satufantasiaa, sci-fiä, melodraamaa, musikaalia ja film noirin tummia sävyjä. Yksittäisissä kuvissa on maalauksellista hehkua ja myyttisen realismin sävytyksiä.

Elokuva on myös kunnianosoitus Hollywood-musikaalin perinteille. Erityiskohteena on Alice Faye, yksi 1930-luvun lopun ja 40-luvun alun suurimmista tähdistä, joka yllättäen jätti Hollywoodin ja vetäytyi yksityisyyteen. The Shape of Water sisältää vanhoja elokuvapätkiä Fayelta, joka laulaa myös elokuvan päätössävelmän You’ll Never Know.

Meksikolainen Guillermo del Toro (Hellboy, Pan’s Labyrinth, Crimson Peak, Pacific Rim) on kiinnostavimpia nykyohjaajia, jonka töille ominainen fantasia on parhaimmillaan The Shape of Waterissa.

Ohjaaja keskittyy ilmapiirin ja sävyjen hakemiseen, ja kuvaaja Dan Laustsenin kamera on kaiken aikaa liikkeessä.

Vesielementti, ”veden muoto”, on vahvasti esillä pisaroiden, altaiden ja rankkasateiden myötä.

Sally Hawkinsin näyttelijätyössä on suurta herkkyyttä ja poikkeuksellista eläytymistä. Hän tulkitsee kaiken niin kehollaan kuin sielullaan.

Ohjaus: Guillermo del Toro. Käsikirjoitus: del Toro, Vanessa Taylor. Rooleissa: Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer. Tyylilaji: draama, fantasia. K16.