Elokuva-arvio: Ou dossa, traagisessa ja hulvattomassa The Disaster Artistissa ei ole kuollutta hetkeä

The Disaster Artist

Arvio: 4/5

Nimi Tommy Wiseau on suurimmalle osalle suomalaisista todennäköisesti outo. Tämän elokuvamaailman mysteerimiehen piikkiin menee yksi kaikkien aikojen huonoimmista elokuvista, suurella rahalla kömpelösti tehty The Room (2003).

James Francon ohjaama The Disaster Artist kertoo kulttimainetta nykyisin nauttivan elokuvan synnystä sekä Wiseaun ja nuoren näyttelijänalun, Greg Sesteron, ystävyydestä.

Tommy Wiseau on siis todellinen ja yhä elossa oleva henkilö. Hänen taustoistaan ei tiedetä paljoa ja elokuvassakaan mies ei halua puhua itsestään. Wiseau on jotenkin onnistunut rikastumaan ja raha antaa hänelle mahdollisuuden ryhtyä tekemään suurta Hollywood-tyylistä produktiota ilman käytännön osaamista.

Tarina käynnistyy San Franciscossa vuonna 1998, jolloin esiintymistä arasteleva Greg Sestero (Dave Franco) lyöttäytyy Tommyn (James Franco) seuraan näyttelijätyön kurssilla. Greg vaikuttuu Tommyn pelottomuudesta. Omalaatuinen, muiden mielipiteistä piittaamaton, Tommy kiehtoo nuorempaa miestä. Miehet ystävystyvät ja lähtevät enkelten kaupunkiin tavoittelemaan yhteisiä unelmiaan.

Los Angelesissa karu todellisuus paljastuu. Tommy joutuu kohtaamaan sen tosiasian, ettei hänestä tule näyttelijää, ei ainakaan virallisia reittejä pitkin. Ammattilaisten silmissä Tommy on yksinkertaisesti liian outo. Niinpä hän ryhtyy tekemään itse käsikirjoitusta. Greg on mukana projektissa, johon palkataan suuri henkilökunta ja liuta pahaa-aavistamattomia näyttelijöitä.

James Francon oma suoritus pääosassa on virtuoosimainen, Wiseaun maneereita korostava. Syvällisemmän henkilökuvan puuttuminen ei välttämättä ole kuitenkaan ongelma. Koska Wiseau on todellisuudessakin mysteeri, niin ymmärrettävästi hän jää sellaiseksi myös elokuvassa. Gregin roolin näyttelee Jamesin pikkuveli Dave Franco.

Oman elämänsä taiteilija on tinkimätön ja arvaamaton, mutta myös traaginen hahmo. Kukaan ei vaikuta haluavan ymmärtää häntä. Mitä pitemmälle The Roomin kuvaukset etenevät, sitä selvemmäksi käy, että sen kohtaukset ovat otteita Wiseaun elämästä. Hän näyttelee itse The Roomin pääroolin Marlon Brandoa imitoivin suurin elkein. Tunteet jylläävät myös kulisseissa, mutta jääräpäisyydellään Wiseau onnistuu pitämään ohjat käsissään.

Kerronta tempaa mukaansa eikä elokuvassa totisesti ole kuollutta hetkeä. Erityisesti Wiseaun koe-esiintymiset ovat hulvattomia. Elokuva ei Tommyn ohella muita väriläiskiä kaipaa. Ajoittain mieleen hiipii kuitenkin kysymys, nauretaanko elokuvassa Tommy Wiseaulle vai yhdessä hänen kanssaan.

Tyylillisesti The Disaster Artist on perinteinen kaverielokuva. Elokuva elokuvan sisällä -asetelma avaa kerrontaa kuitenkin monenlaisille tulkinnoille ja kriittisillekin näkökulmille.

Tyylilaji: draama, komedia. K7.