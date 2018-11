Elokuva-arvio: Pähkinänsärkijä on äärimmäisen hengetön, vaivaannuttava, mutta heikkotasoinen satuelokuva

Pähkinänsärkijä ja neljä valtakuntaa

xx

Sääliksi käy ohjaaja Lasse Hällströmiä, jonka upeasti alkanut ura on kääntynyt lehmänhäntäiseksi mahalaskuksi. Nyt hän tekee Disneylle äärimmäisen vaivaannuttavan heikkotasoisen satuelokuvan, eikä saa tehdä sitä edes yksin. Ohjaajapariksi hän on saanut ontoista toimintaelokuvista tutun Joe Johnstonin.

Elokuvahan on kierrätyskamaa saksalaisen kirjailijan E. T. A. Hoffmannin vuonna 1816 julkaisemasta The Nutcracker and the Mouse King -romaanista, jonka pohjalta Pjotr Tšaikovski sävelsi tunnetun balettiteoksensa.

Tarinassa äitinsä juuri menettänyt neitokainen Marie Stahlbaum viettää sukunsa kanssa jouluaatonaattokekkereitä, joista sukeutuukin fantasiamatka toiseen ulottuvuuteen. Marie pääsee jäljittämään mystistä avainta ja äitivainaansa henkistä perintöä.

Tarinasta on tehty lukuisia elokuva- ja tv-versioita, joista mielenkiintoisimmat peräti Minni Hiirellä tai Tommylla ja Jerryllä tai Barbilla höystettyjä. Lisäksi draama on elokuvaksi muutettu niin Puolassa, Neuvostoliitossa kuin Kanadassakin. Joten on tämä kertomus onnistuttu kahden vuosisadan aikana melkoisen kattavasti ammentamaan tyhjiin.

Mutta nyt valkokankaalle tallusteleekin tarinan sijaan tekniikka animointeineen ja 3D-härpäkkeineen. Visuaalisesti elokuva onkin yltäinen ja kylläinen. Intiassa ovat koodarit istuneet pitkää päivää, jotta tietokoneavusteiset ja satumaiset fantasiamiljööt on saatu aikaiseksi.

Lontoon filharmonikkojen musiikkikaan ei ole huonoa. Lisäksi tarjoillaan aiheenmukaista balettitanssahtelua maailmanluokan tähtien toteuttamana.

On siis aivan valtavasti kuvallista ja musiikillista antia sekä oikeita maailmanluokan näyttelijöitä. Mutta ne eivät yksin eivätkä yhdessäkään peitä sitä tosiasiaa, että tarina on täysin tyhjä ja vailla henkeä – oletetusta sielusta puhumattakaan.

Elokuvan kaksi tähteä menevät ansioistakin pääosaa Claraa esittävälle Mackenzie Foylle. Nuori neitokainen on ainoa, joka oikeasti näyttelee rooliinsa eläytyen. Muut roolinsa saaneet keskittyvät lähinnä tilipussinsa kerryttämiseen.

Ohjaus Lasse Hallström ja Joe Johnston. Rooleissa Mackenzie Foy, Keira Knightley, Jayden Fowora-Knight, Helen Mirren, Morgan Freeman