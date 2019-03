Elokuva-arvio: Pölvästit seikkailevat preerialla – hykerryttävän hyvät näyttelijät Joaquin Phoenix ja John C. Reilly ovat neljän tähden elokuvan valttikortti

Sistersin veljekset

Arvio: 4/5

Machoista, totisista draamoistaan ja rikoselokuvistaan tunnettu ranskalainen Jacques Audiard ei ole toistaiseksi ollut huumoriveikkoja, mutta nyt hän on ohjannut tragikoomisen länkkärin.

Sistersin veljekset perustuu Patrick DeWittin kirjaan kahdesta veljeksestä, jotka ratsastavat Oregon Citystä San Franciscoon vuonna 1851, kun kultakuume villitsee Villiä länttä.

Veljekset, Eli (John C. Reilly) ja Charlie (Joaquin Phoenix), ovat palkkamurhaajia, jotka ovat saaneet toimeksiannon kommodoriksi kutsutulta äijältä. Hermann Warm (Riz Ahmed) on pettänyt kommodorin, joka on lähettänyt veljekset Warmin perään. Veljesten kiusaksi myös muuan yksityisetsivä John Morris (Jake Gyllenhaal) on Warmin kintereillä, ja rasittavasti aina veljesten edellä.

Vaikka Sistersin veljekset onkin Audiardin ensimmäinen konkreettisesti Yhdysvaltoihin sijoittuva elokuva, on Audiard, ehtana ranskalaisena, aina ammentanut rikoselokuviensa (muun muassa Sydän lakkaa lyömästä, Profeetta) elementit ihailemastaan amerikkalaisesta elokuvasta.

Näinhän teki aikoinaan myös Jean-Pierre Melville, jonka elokuvissa film noirin karu gangsterimytologia sulautui ylevästi ranskalaiseen henkevyyteen.

Audiardin valttikortteja ovat hykerryttävän hyvät näyttelijät Reilly ja Phoenix, jotka suvereenilla neroudellaan loihtivat särmikkäät luonneroolit DeWittin antisankareista.

Reillyn näyttelemä Eli on ressukkamainen heppu, jonka tunneherkkyys on koomisesti vastahangassa kovan länkkärimaailman kanssa. Eli problematisoi Charlien karskia kielenkäyttöä, juomatapoja ja kyynistä maailmankuvaa, vaikka palkkamurhaaja onkin.

Elokuvan salavihkainen viehättävyys perustuu siihen, että Eli, Charlie, Morris ja Warm edustavat erilaisia maailmankuvia ja katsantokantoja, modernin maailman kynnyksellä. Huvittavimpana esimerkkinä tästä on ennennäkemätön esine nimeltä hammasharja, johon Eli iskee silmänsä, siinä missä Charlie ei leukaansa loksauta maailman muutoksille.

Ihanneyhteiskunnasta haaveileva utopisti Warm ja välkky Morris ovat mainio vastapari yksinkertaisille veljeksille, joiden yksinäisyys ja turhuuden tavoittelu muodostavat lopulta melankolisen kangastuksen pyssysankaruuden olemattomasta kunniallisuudesta.

Audiard ei ole Coen-veljesten kaltainen äkkiväärä visualisti, mutta hänen kerrontansa on jälleen intensiivistä ja piristävän epäsentimentaalista.

Ohjaus: Jacques Audiard, käsikirjoitus: Jacques Audiard, Thomas Bidegain Patrick DeWittin romaanin pohjalta, kuvaus: Benoit Debie, musiikki: Alexandre Desplat. Pääosissa: John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal. Tyylilaji: Western. K-16.