Elokuva-arvio: Palkittu draama Kapernaum tuo Beirutin kurjaliston ihmisten ilmoille – samalla elokuva näyttää, miksi pakolaisvirrat lähtevät liikkeelle

Kapernaum – Kaaoksen lapset

Arvio: 3/5

Nadine Labakin kolmas pitkä ohjaustyö Kapernaum viittaa nimellään Matteuksen evankeliumissa mainittuun muinaiseen kaupunkiin, joka oli tuomittu helvettiin. Labakin elokuvassa nykypäivän kapernaumia edustaa Libanonin Beirut ja sen köyhälistökorttelit.

Cannesin elokuvajuhlilla palkittu ja Oscar-ehdokkaanakin ollut Kapernaum on raivokas katsaus lasten hätään. Labaki selvästi uskoo elokuvien mahdollisuuteen muuttaa maailmaa nostamalla esiin inhimillisen kärsimyksen.

Kapernaum kuvaa juuri niitä olosuhteita, jotka sysäävät pakolaisvirtoja liikkeelle. Taiteelliselta kantilta katsottuna Labakin teos ei ole huikaiseva. Se hyödyntää toisteisesti dokumentaarista käsivararealismia, tuputtaen murheellisuutta geneerisellä musiikilla. Hektinen ja paikoin suttuinen kerronta ei ole kameratyön juhlaa.

Elokuvan vaikuttavuus – ja varmasti sen menestyksen tärkein syy – on pääosan esittäjässä, kymmenvuotiaassa pojassa nimeltä Zain al Rafeea.

Kuten neorealistit aikoinaan sodanjälkeisessä Italiassa, Labaki on roolittanut elokuvansa amatöörinäyttelijöillä, joiden autenttisuus on jäljittelemätöntä. Al Rafeea on syyrialainen pakolaispoika, jonka Labaki löysi rooliin tehdessään taustatyötä pakolaislasten parissa.

Zain al Rafeea esittää katulapseksi ajautuvaa poikaa, jonka nimi on – Zain. Elokuva alkaa satiirisesti oikeusistunnosta, jossa Zain syyttää vanhempiaan omasta syntymästään ja siitä, etteivät vanhemmat ole huolehtineet hänestä ja hänen sisaruksistaan. Hän vetoaa tuomariin vaatien, että hänen vanhempansa eivät siittäisi enää yhtäkään lasta maailmaan kärsimään.

Tämä oikeussaliin sijoittuva kehystarina on vähän hupsu, mutta on sillä pointtinsa. Labaki halunnee kertoa, miten kaukana laki ja oikeus ovat katutasojen todellisuudesta, jossa kukaan ei pidä huolta kenestäkään.

Zainin kokeman välinpitämättömyyden valossa tuomarin myötätunto ja ylevät puheet näyttäytyvät tekopyhyytenä.

Zain ja hänen lukuisat sisaruksensa elävät rutiköyhien vanhempiensa kanssa ahtaasti kurjassa kerrostaloloukossa, vuokraisännän armon varassa.

Zain tekee hanttihommia korttelin pikkukaupoissa ja auttaa vanhempiaan, kun nämä tekevät laitonta lääkekauppaa. Kun välinpitämättömät vanhemmat järjestävät Zainin rakkaan 11-vuotiaan siskon lapsiavioliittoon, epätoivoinen Zain pakenee kodistaan. Hän törmää afrikkalaiseen paperittomaan pakolaisnaiseen Rahiliin (Yordanos Shiferaw), joka tarjoaa Zainille kodin.

Siivoojana työskentelevällä Rahililla on vastasyntynyt Jonas-vauva. Kun Rahil vangitaan laittomasta työnteosta, Zain jää huolehtimaan Jonaksesta. Zainin ja Jonaksen sinnittely katujen kaaoksessa on sydäntäsärkevää, joskin Labaki keventää apaattisuutta tilannekomiikalla.

Elokuvan henkilöhahmot eivät kaikelta hädältään ehdi kovin syviksi luonnekuviksi kasvaa. Parhaat kurjuuskuvaukset, vaikkapa juuri italialaisten neorealistien työt, ovat ikimuistettavia tarkkanäköisen henkilökuvauksen ansiosta. Onneksi Zainissa on särmiä. Hän ei ole pelkkä viaton marttyyri, vaan temperamenttinen poika inhimillisine virheineen.

Tyylilaji: Draama, K-12.