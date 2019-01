Elokuva-arvio: Papparainen pahoilla teillä – The Mulessa kulkevat Clint Eastwoodin tutut teemat: sovitus, ikääntyminen ja kuoleman hyväksyminen

The Mule

Arvio: 3/5

Tänä vuonna 89 vuotta täyttävä Clint Eastwood jaksaa painaa. Intohimohommista ei kai jäädä eläkkeelle.

The Mule on paitsi Eastwoodin ohjaus, hän myös näyttelee sen pääosan ja on ollut mukana elokuvaa tuottamassakin. Kyseessä on Eastwoodin neljäskymmenes ohjaustyö.

Melankolinen ja humoristinen rikosdraama perustuu ällistyttävään tositarinaan yli kahdeksankymppisestä floristista Earlista (Eastwood), joka päätyy meksikolaisen huumekartellin palvelukseen ”muuliksi”, eli kuskaamaan autolla kokaiinilasteja pitkin Yhdysvaltoja.

Huumepoliisilta (Bradley Cooper) menee hyvän aikaa päästä viattoman oloisen papparaisen jäljille.

Teemat ovat Eastwoodilta tuttuja: menneiden syntien sovitus, anteeksianto, ikääntyminen ja kuoleman hyväksyminen.

Tarina, jonka Nick Schenk on käsikirjoittanut alunperin New York Times Magazinessa ilmestyneen artikkelin pohjalta, on simppeli ja viihdyttävä, mutta ei moniulotteinen.

Eastwoodin karisma on kuitenkin sitä luokkaa, että Earlista jaksaa kiinnostua.

Heiveröitynyt Eastwood hyödyntää roolissa omaa haurauttaan. Earl joutuu kestämään tyttärensä ja ex-vaimonsa halveksuntaa. Earl on ollut huono isä ja aviomies, itsekäs ja poissaoleva.

Earlin hyvittely-yritykset ovat kömpelöitä, epäuskottavankin hölmöjä. Hän yrittää ostaa rahalla hyväksyntää tyttäreltään. Sen pitäisi selittää se, että Earl ottaa järjettömän riskin ja sekaantuu rikollisuuteen. Lopulta jää verraten hämäräksi, miksi Earl tekee niin kuin tekee. Mystinen kaveri, yhtä kaikki.

Poliisia esittävä Bradley Cooper on nyt kaikkien huulilla A Star is Born -elokuvan menestyksen ansiosta. Omahyväisen oloinen Cooper mumisee jälleen kornilla tavalla, ajatellen kai, että se on kovin seksikästä.

Hieman höppänästä tarinasta huolimatta Eastwoodin kerronta kaihtaa sentimentaalisuuden.

Earl ei kerjää sääliä, vaan ottaa kohtalonsa vastaan pää pystyssä. Earlissakin on aimo ripaus eastwoodilaista lännensankaria. Ase vain on vaihtunut kastelukannuun.

Tyylilaji: Draama. K-12.