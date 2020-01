Elokuva-arvio: Poikaparat kunnian kentillä – Sam Mendesin viiden tähden Taistelulähetit salpaa katsojan hengityksen

Taistelulähetit – 1917

Arvio: 5/5

Vuosi on vasta aluillaan, mutta ei liene liioiteltua julistaa, että yksi vuoden hienoimmista elokuvista on jo tässä.

Sam Mendesin Taistelulähetit – 1917 on hengästyttävä kuvaus sodan julmuudesta ja sattumanvaraisesta eloonjäämistaistelusta. Elokuvan ainoa kauneusvirhe on sen lopussa häämöttävä häivähdys paisuteltua sankariromantiikkaa.

Mutta verrattuna sotaelokuvien perinteiseen kuvastoon Mendesin ohjaus väistelee taiturimaisesti totunnaisuuksia, jotka lymyävät kuin miinat tässä kliseillä kylvetyssä genressä. Elokuvan omaperäisyys alkaa jo muodosta.

Taistelulähetit on kuvattu seitsemällä otolla, jotka muodostavat saumattoman yhtäjaksoisen kamera-ajon, seuraten kahta ensimmäisen maailmansodan brittisotilasta suorittamassa uhkarohkeaa tehtävää. Poikaparat Schofield ( George MacKay) ja Blake ( Dean-Charles Chapman) saavat käskyn tunkeutua vihollislinjan läpi ja viedä maanmiehilleen viestin, joka varoittaa saksalaisten ansasta.

Satojen sotilaiden henki on siitä kiinni, pääsevätkö Schofield ja Blake perille ajoissa, halki taisteluhautojen, bunkkereiden, hylättyjen kylien ja tienoiden, joista britit olettavat saksalaisten vetäytyneen.

George MacKay on elokuvan Schofield. Hän esittää brittisotilasta, joka saa määräyksen viedä asetovereilleen viesti saksalaisten linjojen läpi. Kuva: Universal Pictures

Yhdellä otolla kuvattuja – tai sellaisiksi naamioituja – elokuvia on vino pino, ja niistä parhaimmat ovat tietysti niitä, joissa moinen visuaalinen ratkaisu on hyvin perusteltu.

Hitchcockin ensimmäinen värielokuva Köysi (1948) muistetaan yhden oton vaikutelmastaan, joka mahdollisti jännityksen heruttamisen reaaliajassa. Viime vuosilta mieleen tulee saksalaistrilleri Victoria (2015), joka kuvattiin oikeasti vain yhdellä otolla, ja hämmästyttävän onnistuneesti.

Mendesin elokuvan kohdalla läheisempi vertauskohde löytyy kuitenkin Unkarista, josta ohjaaja Laszlo Nemes on noussut maineeseen käsittelemällä menneisyyttä verestämällä historian käännekohdat pitkien ottojen mahdollistamalla katutason realismilla.

Samoin kuin Nemes, Mendes kutsuu katsojan todistamaan menneisyyden kauhuja pakottamalla yleisönsä samaistumaan aikalaistodistajien suppeaan, klaustrofobiseen näkökulmaan ja turvattomuuden tunteeseen. Apokalyptiset näkymät ja äkkiväärät vaarat paljastuvat sotilaiden silmin ja aistein, ruohonjuuritasolta. Tunnekokemus on yhtä ravisteleva kuin vaikkapa israelilaisen Samuel Maozin ohjaamassa elokuvassa Lebanon (2009), jossa sota nähtiin ja koettiin kokonaan panssarivaunun sisältä.

Dean-Charles Chapman ja George MacKay vievät maanmiehilleen viestiä läpi vihollislinjojen Taistelulähetit-elokuvassa. Kuva: Universal Pictures

Mendesillä on ollut käytössään yksi aikamme parhaimmista kuvaajista, 70-vuotias Roger Deakins. On ihme, kuinka Deakins ryhmineen on saanut kameran lentämään äkkiväärässä maastossa ja ahtaissa tiloissa pitäen kiinni näin monimutkaisista koreografioista näyttelijöiden, lentokoneiden, panssarivaunujen, taistelujen, ansalankojen, miinojen ja kaiken rekvisiitan kanssa. Elokuvan harjoitukset kestivätkin puolisen vuotta.

Teknistä taituruutta olennaisempaa kuitenkin on, että elokuva iskee katsojan tunteisiin ja näyttää ensimmäisen maailmansodan olemuksen tavalla, joka tuntuu valkokankaalla samaan aikaan äärimmäisen intiimiltä ja silti komealta ja kolossaaliselta. Näyttelijät ovat suurenmoisia, ilmentäessään liian nuorina julmuuden keskelle viskattujen poikasten väsymystä, hätää ja hämmennystä. Elokuvan hiljaiset hetket ovat nekin mestarillisesti sommiteltuja.

Mendes on urallaan ohjannut jo kaksi napakymppiä: American Beauty ja Revolutionary Road. Ja nytpä sitten kolmannenkin.

Ohjaus: Sam Mendes, käsikirjoitus: Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns, kuvaus: Roger Deakins, musiikki: Thomas Newman. Pääosissa: Dean-Charles Chapman, George MacKay. Tyylilaji: Sota. K16.