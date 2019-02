Elokuva-arvio: Raivohullut hovinaiset 1700-luvulla – näky vallasta ja hierarkiasta on tarkoin harkittu vastaveto kaikelle romanttiselle puuterille

The Favourite

Arvio: 4/5

1700-luvun englantilaisesta hovielämästä kertova The Favourite saattaa olla kreikkalaisohjaaja Yorgos Lanthimoksen paras elokuva. Tai ainakin siitä on helppo pitää, vaikkei Lanthimoksen muu tuotanto olisikaan sydäntä lähellä.

Emma Stonen, Rachel Weiszin ja Olivia Colmanin näyttelijäsuorituksia on mahdoton olla ihailematta. Kolmikko muodostaa huippuunsa viritetyn trion, joka soittaa suohon elokuvan kaikki miehet pelkällä läsnäolollaan.

Jos Olivia Colman ei vielä ole tuttu näyttelijä, tästä elokuvasta hänet tullaan kyllä muistamaan. Colmanin esittämä kuningatar Anne on hoviinsa vangittu, masentunut, rampa, lapsettomaksi jäänyt parka, jonka tragedia on mitä irvokkainta mustaa komediaa.

Kateus, yksinäisyys ja mustasukkaisuus ovat kuin fyysistä myrkkyä, joka vääntää kuningattaren kasvoja yhä hillittömämpään virneeseen.

Deborah Davisin ja Tony McNamaran käsikirjoitukseen pohjaava The Favourite on Lanthimoksen kolmas kansainvälinen tuotanto kotimaansa Kreikan ulkopuolella.

Alunperin Dogtooth-elokuvallaan (2009) läpimurron tehneen kreikkalaisohjaajan kaksi edellistä työtä olivat satiiri Lobster (2015) ja trilleri The Killing of a Sacred Deer (2017).

Toisin kuin Lanthimoksen aiemmissa elokuvissa, The Favouritessa on paljon herkkyyttä ja jopa sydämellisyyttä. Tarina on kokonaisuudessaan toki kyyninen, mutta henkilöhahmot koskettavat eikä Lanthimoksen rasittava taipumus ylilyötyyn absurdismiin tälla kertaa mene kaiken edelle.

Emma Stone esittää aristokraattisista oloista lähtenyttä, mutta köyhyyteen ajettua Abigail-neitoa. Kun hän pääsee kuningattaren hoviin palvelijattareksi, hän tekee kaikkensa liehitelläkseen itsensä kuningattaren suosioon ja saavuttaakseen elintason ja aseman, johon on tottunut.

Se tarkoittaa sitä, että Abigailin on raivattava tieltään serkkunsa Sarah (Weisz), joka on kuningattaren paras ystävä – ja myös salainen rakastajatar. Raadollisesti sanottuna: tie kuningattaren sydämeen kulkee haarovälin kautta.

Huomionkipeä, lemmikkikaniensa keskelle erakoitunut Anne nauttii mustasukkaisuussodan synnyttämisestä Abigailin ja Sarahin välille. Samaan aikaan käydään oikeatakin sotaa, Ranskaa vastaan, mutta siitä Anne ei jaksa paljoa välittää. Hän antaa Sarahin johtaa maata ja hovia puolestaan.

Elokuva perustuu löyhästi Marlborough’n herttuattaren Sarah Churchillin elämään.

Lanthimoksen ruumiillinen, kuumehoureinen näky vallasta ja hierarkiasta on tarkoin harkittu vastaveto kaikelle romanttiselle puuterille, jolla näitä tarinoita on yleensä tapana kuorruttaa kirjallisuudessa, tv-sarjoissa ja elokuvissa.

Tunnelma viuhuu naurusta myötätuntoon ja takaisin. Hillitön naamionäytelmä rypee masokistisesti omassa alhaisuudessaan, todistaen ihmisen ja tässä tapauksessa 1700-luvun hovinaisen kutkuttavasta pyrkyryydestä.

The Favouritessa on moni asia osunut kohdalleen, joten harmi on, että puolivälin jälkeen tarina jumahtaa ja jännite herpoaa, juuri kun valtapeliin pitäisi lisätä kierroksia ja hahmojen syventyä. Finaali on itsestään selvä.

Kuvaaja Robbie Ryanin freskomaiset ja painajaismaiset kuvasommitelmat ovat omanlaisensa huima taidonnäyte.

Tyylilaji: Draamakomedia. K16.