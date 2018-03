Elokuva-arvio: Rakkaus haussa intiimissä ranskalaiskomediassa

Aurinko sisälläni

Arvio: 3/5

Isabella (Juliette Binoche) on viisikymppinen eronnut nainen, menestyvä kuvataiteilija, jonka elämästä puuttuu se oikea rakkaus. Tarjolla on monenlaista miesehdokasta, joissa jokaisessa on jotain hyvää, mutta myös paljon epämieluisaa itsekkyyttä. He eivät vastaa Isabellan mielikuvaa unelmien intohimoisesta miehestä.

Herää kysymys, onko Isabella liian vaativa vai onko hänessä jotain vikaa. Ja tarvitseeko hän miestä jakamaan omaa elämäänsä?

Roheasti intiimillä rakastelukohtauksella alkava Aurinko sisälläni on romanttinen ja hyvin puhelias ranskalainen komedia. Rakkaus tekee kipeää ja aiheuttaa tuon tuostakin viiltäviä pettymyksiä. Voiko hyvä seksi olla pohjana suhteen rakentamiselle – tai vaihtoehtoisesti, jos seksi ei takaa orgasmia, voiko suhdekaan toimia?

Ohjaaja Claire Dennis on 71-vuotias auteur, joka on uransa aikana tehnyt hyvin ärhäköitä ja puhuttelevia ihmissuhdedraamoja. Aurinko sisälläni on hänen töistään helpoimmasta päästä, sillä tällaista ilmavaa komediaa häneltä näkee harvoin.

Uutuuden parissa viihtyy hyvin, sillä Juliette Binoche tekee loistavan sensuellin ja upean työn. Hän hallitsee koko elokuvaa joka solullaan, ja silmissä loistaa kirkas ajatus.

Hienoa työtä tekevät myös Xavier Beauvois, Nicolas Duvauchelle ja Laurent Grevill Isabellan miesehdokkaina.

Aurinko sisälläni on ohjattu hyvin intiimisti ja intensiivisen tarkasti. Ainoa moite tulee elokuvan lopusta. Gerard Depardieun näyttelemä ennustaja pitää 15 minuutin loppupuheenvuoron, jonka kiteytys kuuluu näin: pidä huoli itsestäsi ja löydä aurinko sisältäsi.

Puheessa on oikeasti asiaakin, mutta dramaturgisesti muuhun elokuvaan nähden se on uuvuttava pitkä.

Aurinko sisälläni on selkeästi naisille suunnattu elokuva, ja heille voin sitä vilpittömästi suositella.