Elokuva-arvio: Robotit ja jättihirviöt jälleen tukkanuottasilla - Katsoja saa tehosteähkyn

Pacific Rim – Kapina

2/5

Oscar-palkintoja The Shape of Water -elokuvallaan pari viikkoa sitten kahminut ohjaaja Guillermo del Toro teki oikean päätöksen jättäessään Pacific Rim -robottimäiskinnän jatko-osan tekemättä. Vuoden 2013 Pacific Rim on del Toron elokuvista ehdottomasti kehnoin, vaikka hän suhtautui sen jättirobotteihin, kaiju-hirviöihin ja niiden välisiin näyttäviin taisteluihin lapsenomaisella innolla.

Pacific Rim – Kapinan ohjaajana toimii parhaiten Daredevil- ja Spartacus-sarjoista tunnettu Steven S. DeKnight. Television puolella toimimaan tottunut DeKnight on täysin järjetön valinta 150 miljoonan dollarin budjetilla toteutetun teoksen ohjaajaksi, sillä tämä on hänen ensimmäinen täyspitkä elokuvansa. Kokeneempi ammattilainen olisi ehkä saanut kammottavan huonosta, neljän eri ihmisen rustaamasta käsikirjoituksesta enemmän irti, mutta DeKnight on aivan hukassa.

Lopputulos tyytyy lähinnä apinoimaan Michael Bayn Transformers-elokuvia.

Ensimmäinen Pacific Rim teki kunniaa del Toron rakastamille japanilaisille hirviö- ja robottielokuville, mutta jatko-osan tekijöillä ei tunnu olevan genre lainkaan hallussa.

Silkaksi viihteeksi tarkoitetussa hömpässä tunnelman pitäisi olla kohdillaan, jotta se toimisi edes jollain tasolla. Siinä Del Toro onnistui, paljastamatta roboteista ja hirviöistä liikaa. Pimeässä vesisateessa taistelleet jättiläiset olivat hetkittäin jopa pelottavia, mutta jatko-osa tuo ne päivänvaloon.

Turpasaunoista saa nyt paremmin selvää, mutta mäiske näyttää pelkältä tekniikkademolta, eikä edes kovin hyvältä sellaiselta. Elokuvasta saa tietokonetehosteähkyn jo ensimmäisen puolen tunnin aikana.

Näyttelijäraukkojen työ on ollut lähinnä huitoa tyhjää green screenin edessä. Urakasta suoriutuu parhaiten uusista Star Wars -elokuvista tuttu pääosanesittäjä John Boyega, jonka luontainen karisma pelastaa paljon.

Pacific Rim – Kapinan rymistely on silti puuduttavan tylsää.