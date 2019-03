Elokuva-arvio: Rohkea nainen lasikattoa nuijimassa – Yhdysvaltalaisesta tuomarista Ruth Bader Ginsburgista kertova Oikeuden puolesta on ruusuinen sankaritarina

Oikeuden puolesta

Arvio: 2/5

Mimi Lederin ohjaama Oikeuden puolesta kertoo rajoja rikkoneesta naisesta, mutta elokuva itsessään on mitä kaavamaisin. Onhan siinä rasittava ristiriita.

Ruth Bader Ginsburg (s. 1933) on yhdysvaltalainen lakimies, joka on järjestyksessään toinen nainen Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa. Oikeuden liberaalisiipeen kuuluva Ginsburg on ajanut sukupuolten tasa-arvoa, työntekijöiden oikeuksia ja kirkon ja valtion erottamista toisistaan.

Lederin melodraama sijoittuu 1960- ja 1970-luvuille ja kertoo Ginsburgin uran alkuvaiheista, jolloin Ginsburg sinnikkäästi puolusti naisten oikeuksia miesten hallitsemassa maailmassa. Elokuva alkaa Ginsbergin koettelemuksista Harvardin yliopistolla, jossa harvoja naispuolisia opiskelijoita kohdellaan halveksivasti. Viimein Ginsburg valmistuu Columbian lakikoulusta luokkansa priimuksena.

Ginsburg (Felicity Jones) yrittää löytää lakimiehen töitä New Yorkissa, mutta saa naisena tuta alan syrjivät asenteet. Kukaan ei halua palkata naista, joka on vielä kaiken lisäksi juutalainen.

Lopulta Ginsburgin pöydälle mätkähtää oikeusjuttu, jossa hän näkee laajempaakin merkitystä tasa-arvon kannalta. Iäkästä äitiään hoitavalle miehelle ei ole myönnetty verovähennysoikeutta, koska lain silmissä omaishoito on ”naisten hommaa”.

Voittamalla oikeusjutun Ginsburg toivoo päivittävänsä lakia tasa-arvoisempaan suuntaan.

Elokuvassa seurataan periksiantamattoman Ginsburgin voittoisaa oikeustaistelua lukemattomista vastaavista oikeusdraamoista tutulla tavalla. Se on jotensakin puuduttavaa seurattavaa, etenkin kun tiedossa on, että onnellisessa lopussa Ginsburg tulee astelemaan voittajana korkeimman oikeuden saliin. Elokuvan olennaisin arvo lienee siinä, että se muistuttaa naisten oikeuksien lyhyestä historiasta. Toisaalta se myös jakaa maailman lapsellisesti hyviin ja pahoihin.

Särmätön draama kukittaa Ginsburgin ohessa myös hänen uskollisen aviomiehensä Martinin, joka oli niinikään lakimies ja alusta asti vaimonsa tuki ja turva. Martin kuoli vuonna 2010. Pariskunta ehti olla naimisissa 60 vuotta.

Ohjaus: Mimi Leder, käsikirjoitus: Daniel Stiepleman, kuvaus: Michael Grady. Pääosissa: Felicity Jones, Justin Theroux, Kathy Bates. Tyylilaji: Draama. S.