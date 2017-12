Elokuva-arvio: Samanlaiset unet yhdistävät kaksi arkajalkaa

Kosketuksissa

Kosketuksissa -elokuvan jälkeen on pakko hieraista silmiään. Tämäkö teos tosiaan voitti Berliinin elokuvajuhlien pääpalkinnon, Kultaisen karhun? No, pakko on vain hyväksyä palkintojen sattumanvaraisuus.

Unkarilaisen Ildiko Enyedin unenomainen draama on fyysistä kosketusta pelkäävän nuoren naisen Marian ja ujon, kädestään ramman vanhemman miehen Endren rakkaustarina.

Mies on teurastamon johtaja, ja nainen teurastamoon määräajaksi palkattu laadunvalvoja. Teurastamon henkilökunta joutuu rikosepäilyn takia psykologin testeihin, joissa selviää että nainen ja mies ovat nähneet samoja unia.

Mies on nähnyt itsestään unen uroshirvenä ja nainen naarashirvenä samalla metsäaukiolla.

Unkarin Oscar-ehdokkaana olleen elokuvan lempeää tunnelmaa ja kerrontaa rikkovat teurastamon harmaa arki ja läheltä näytetty lehmän teurastus. Vain unissa ja rakkaudessa olemme vapaita, jos todellisuutta vertaa teurastamoon ja ihmisen ruumiillista, helposti haavoittuvaa olemassaoloa teuraseläimen vankeuteen.

Ehkä jotakin sellaista Enyedi haluaa elokuvansa runollisella allegorialla kertoa.

Teoriassa idea on hieno, mutta siitä ei kehity mitään unenomaista tunnelmaa kiinnostavampaa.

Alexandra Borbely näyttelee Marian robottimaista arkuutta ja pakkomielteisyyttä kuin Pikku Kakkosen sketsihahmona. Endren vetäytyneisyys taas on yhtä epäkiinnostavaa kaikessa umpimielisyydessäään.

Lähentyminen tapahtuu uuvuttavan hitaasti, ja suurin osa ajasta menee teurastamossa tapahtuneen yhdentekevän sekaannuksen selvittelyyn.

Kerronnassaan Enyedi koskettelee herkästi pieniä yksityiskohtia ja tunnejälkiä, kasvaisipa näistä kosketuksista vain jotakin kiinnostavampaa ja yllättävämpää, etenkin tunteellisesti.

Ohjaus ja käsikirjoitus: Ildiko Enyedi. Musiikki: Adam Balazs. Pääosissa: Geza Morcsanyi, Alexandra Borbely, Zoltan Schneider. Tyylilaji: draama. K16.