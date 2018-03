Elokuva-arvio: Spielbergin scifiseikkailu tarjoilee virtuaalivyörytyksen ja 80-luvun nostalgiaa

Ready Player One

Arvio: 2/5

Steven Spielbergin uusin megaspektaakkeli sijoittuu vuoteen 2044, jolloin ihmiset viettävät suurimman osan ajastaan Oasis-nimisessä virtuaaliuniversumissa. Siellä he voivat tehdä ja olla mitä ikinä haluavat. Mikä parasta, sinne kaikilla on pääsy. Ready Player One pohjautuu Ernest Clinen samannimiseen romaaniin (2012).

Oasiksen avulla jollakulla on myös mahdollisuus rikastua. Sen edesmennyt kehittäjä James Halliday (Mark Rylance) on luvannut omaisuutensa sille, joka onnistuu löytämään hänen Oasikseen piilottamansa aarteen. Toistaiseksi kukaan ei ole onnistunut selvittämään edes haasteen ensimmäistä vaihetta.

Päähenkilö, nokkelan teinin prototyyppi Wade alias Parzival (Tye Sheridan) oivaltaa ensimmäisenä, miten pelissä on mahdollista edetä. Hän saa vastaansa suuren yrityksen ilkeät tyypit, jotka haluaisivat tehdä Oasiksesta maksullisen.

Nuorisolle elokuvan teemat saattavat tuntua tuoreilta. Vanhemmille katsojille, jotka ovat Matrixinsa katsoneet, teiniscifistely ei tarjoa juuri muuta kuin nostalgiatripin 1980-luvun populaarikulttuuriin.

Ajanjakson musiikki, kuten A-ha ja Bee Gees, elokuvat ja pelit ovat voimallisesti esillä ja elokuva itse tuo mieleen saman aikakauden elokuvat, kuten Paluu tulevaisuuteen (1985). Yhdellä Oasis-tripillään Wade ystävineen kokee kauhun hetkiä Kubrickin Hohto-elokuvan sisällä.

Spielbergin elokuvassa tuntuu paradoksaalisesti olevan kaikkea ja ei mitään. Mitä pitemmälle elokuva etenee, sitä selkeämmin se tuntuu olevan populaarikulttuuristen viittausten kokoelma kuin omaehtoinen tarina.

Henkilöhahmojen inhimillinen tarttumapinta on vähäinen. Waden ja Samanthan, alias Art3miksen (Olivia Cooke), ensirakkaus on sieltä puisevammasta päästä. Heidän avatar-hahmonsa ovat kuin Keanu Reevesin ja Carrie-Ann Mossin teiniversioita. Pääosat on varattu perinteiseen tapaan valkoisille nuorille, kun taas sivurooleissa nähdään tummaihoisia ja aasialaisia.

Kun elokuva kaiken virtuaalivyörytyksen jälkeen neuvoo, että todellisuudelle olisi hyvä pyhittää pari päivää viikossa, ei viesti vakuuta. Todellinen maailma on esitetty niin ankeana, että miksi kukaan siellä haluaisi oleskella?

Ohjaus: Steven Spielberg. Tyylilaji: seikkailu, scifi. K12.