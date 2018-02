Elokuva-arvio: Spielbergin uutuus on tositarinaan perustuva kertomus vallanpitäjiä järkyttäneestä jättimäisestä asiakirjavuodosta - ja oikein hyvä elokuva

The Post

Arvio: 4/5

Asiantuntijat, tutkijat ja dosentit ovat alituisesti vaarallisia vallanpitäjille. Näin oli myös 1970-luvun alussa, kun tutkija Daniel Ellsberg sai tarpeekseen Yhdysvaltain presidenttien valehtelemisesta, ja vuodatti lehdistölle ns. Pentagonin paperit -asiakirjat. New York Times, The Washington Post ja 17 muuta amerikkalaista lehteä julkaisivat kesäkuussa 1971 nämä salaiset asiakirjat, jotka osoittivat että Yhdysvaltain valtaapitävät tiesivät jo 1960-luvun alussa häviävänsä Vietnamin sodan.

The Post keskittyy kertomaan näiden salaisten asiakirjojen julkaisemisen ongelmista The Washington Postin näkökulmasta. Tarina ei keskity pelkästään siihen, uskalsiko lehti julkaista tietonsa Valkoisen Talon pelottelusta huolimatta, vaan osoittaa että julkaisemisen esteenä oli myös lehden talous. Siten tarinasta tulee ajankohtainen, koska näinä aikoina sananvapautta eivät rajoita niinkään poliitikot, vaan rahamiehet arvovaltoineen, mainosrahoineen, suhdeverkostoineen.

Meryl Streep näyttelee varmaan tyyliinsä The Washington Postin kustantajaa Katharine Grahamia, joka viime kädessä päätti aineiston julkaisemisesta. Myötäparia – lehden päätoimittaja Ben Bradleetä – esittävä Tom Hanks on roolihahmossaan ikituisen vakuuttava. Päätöksenteon muotoutuminen ja draaman kehittyminen tiivistyvät heihin. Sananvapauden todellisia taistelijoita – tutkija Ellsbergiä sekä journalisti Ben Bagdikiania – näyttelevät Matthew Rhys ja Bob Odenkirk nousevat kuitenkin itse tarinassa tähtinäyttelijöiden rinnalle, elleivät peräti ohitse. Heissä kun on kulumatonta karismaa juuri näihin kahteen draaman kannalta oleelliseen rooliin.

Tositarina tiivistyy elokuvassa korkeimman oikeuden päätökseen julkistamisen juridisuudesta. Oivaltava kerronta huipentuu lopussa komeasti viitteisiin siitä, mihin Pentagonin papereiden julkaiseminen lopulta johti.

Viimeisissä kuvissa ”Valkoisen talon putkimiesten” ryhmä hääräilee taskulampun valossa öisessä Watergate-hotellissa. Mahtaakohan ohjaaja Spielbergillä tulla aiheesta elokuvaa?

Ohjaus Steven Spielberg. Rooleissa: Meryl Streep, Tom Hanks, Bob Odenkirk, Matthew Rhys. K7.