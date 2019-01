Elokuva-arvio: Stan & Ollie - Liikuttava hatunnosto koomikkoparille

Stan & Ollie

Arvio: 3/5

Kun äänielokuva yleistyi 1920-luvun loppupuolella, monet mykkäkaudella porskuttaneet tähdet ajautuivat ammatilliseen kriisiin. Buster Keatonin, Chaplinin ja Harold Lloydin kaltaiset slapstick-komedian uranuurtajat joutuivat miettimään ilmaisunsa uudelleen, kun kiihkeätempoinen kerronta hidastui ja monimutkaistui dialogin myötä.

Stan Laurelilta ja Oliver Hardyltä, eli Ohukaiselta ja Paksukaiselta, siirtyminen mykkäfilmeistä äänielokuviin sujui sutjakkaammin kuin monilta muilta. 1930- ja 1940-luvun elokuvissaan Laurel ja Hardy jalostivat tyyliään ottamalla mukaan väärinkäsityksiin perustuvan absurdin dialogin ja kohellusta kiihdyttävät persoonalliset aksentit. Yleisö tykkäsi ja studiopomot nauroivat matkalla pankkiin.

Mutta mikään ei ole ikuista, ei ainakaan suosio show-bisneksessä. 1950-luvulle tultaessa, yli sadan yhteisen elokuvan jälkeen, Laurelin ja Hardyn ura Hollywoodissa alkoi olla lopussa. Niinpä he joutuivat elättämään itsensä näyttämöesiintymisillä, joista glamour oli kaukana.

Jon S. Bairdin ohjaama ja Jeff Popen käsikirjoittama Stan & Ollie -draama sijoittuu vuoteen 1952. Stan ja Oliver ovat puolipakolla lähteneet esiintymiskiertueelle sateiseen Englantiin. Heidän väleissään on kitkaa, eikä kulahtaneiden teattereiden kiertäminen – pienellä palkalla ja pienille yleisöille – ainakaan auta asiaa. Pöljä manageri hengittää niskaan. Tähtiloistosta alkavat olla jäljellä vain kauniit muistot.

Hankauksista huolimatta Stanin ja Oliverin taide perustui heidän korvaamattomaan synergiaansa ja syvään hengenheimolaisuuteen.

Bairdin elokuvan viehättävyys taasen perustuu Stania ja Oliveria esittävien Steve Cooganin ja John C. Reillyn mahtavaan yhteistyöhön. Näin ollen elokuva on sekä tarinaltaan että tulkinnaltaan kaunis ylistys sille, miten parivaljakot valkokankaalla parhaimmillaan pelaavat yhteen.

Stanin ja Oliverin erilaiset persoonallisuudet esitellään hauskasti ja koskettavastikin.

Stan on kaksikon aivot, joka fantasioi uudesta komediasta ja paluusta Hollywoodiin, keksien uusia gageja ja pimittäen Oliverilta, miten vähän heillä on enää toivoa päästä studiopomojen suosioon. Ruokaa ja juomaa rakastava Oliver ei tosin enää jaksaisikaan puskea täyttä häkää. Sydän oireilee, mutta teatterikiertue on sentään runtattava loppuun.

Kaksikon välejä kaihertaa vanha konflikti, joka liittyy lojaalisuuteen. Riita leimahtaa uudelleen, kun Stanin ja Laurelin vaimot kiertueen puolivälissä liittyvät seuraan ja aihe nousee esille seurapiirikutsuilla.

Shirley Henderson on maanmainio Oliverin ylisuojelevana vaimona. Vähintään yhtä hersyvä on Nina Arianda, näytellessään Laurelin ylimielistä puolisoa, joka on venäläinen ex-ballerina.

Paljon kehuja ja palkintoehdokkuuksiakin kerännyt Stan & Ollie on katsomisen arvoinen elokuva, jonka surumielisyys, hilpeys ja nostalgisuus ovat varmasti juuri oikeita tapoja kunnioittaa elokuvahistorian ikonisia veijareita. Sen silkkihansikkain kirjoitettu, arvattavakin tarina ei tavoittele taivaita, hyvässä ja pahassa.

Ohjaus: Jon S. Baird, käsikirjoitus: Jeff Pope, kuvaus: Laurie Rose, musiikki: Rolfe Kent. Pääosissa: Steve Coogan, John C. Reilly. Tyylilaji: Draama. K-12.