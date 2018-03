Elokuva-arvio: Suomen hauskin mies on hyvin epätavallinen suomalainen elokuva

Suomen hauskin mies

Mikko Reitalan ja Heikki Kujanpään kirjoittama näytelmä Suomen hauskin mies oli osa satavuotiaan itsenäisen Suomen virallista juhlintaa. Nyt jossakin määrin tositapahtumiin perustuva näytelmä siirtyy uudessa muodossa valkokankaalle.

Elokuu 1918. Suomen sisällissota on juuri päättynyt. Valkoiset voittivat punaiset 1–0. Ison Mjölön sotavankileirille päätyy myös joukko työväenteatterin näyttelijöitä. Heitä syytetään saksalaisten sotilaiden ampumisesta. Teatterilaiset vakuuttavat vain hoitaneensa haavoittuneita.

Olosuhteet vankileirillä ovat surkeat, ihmisiä kuolee nälkään ja tauteihin. Vangiksi päätyy myös teatterilaisten epävirallinen johtohahmo, Suomen hauskimmaksi mieheksi mainittu näyttelijätähti Toivo Parikka (Martti Suosalo).

Teatterilaiset on jo tuomittu kuolemaan, kun he saavat vielä yhden mahdollisuuden. Vankileirin pikkusieluinen johtaja, kapteeni Kalm (Jani Volanen) on saamassa vieraakseen saksalaisjoukkojen komentajan (Rüdiger Klink), jolle pitäisi järjestää viihdykettä. Mikäli teatterilaisten hupinäytelmä naurattaisi vieraita, näyttelijät saisivat elää. Muussa tapauksessa he joutuisivat teloituskomppanian eteen.

Kuulostaa sangen epätavalliselta kotimaiselta elokuvalta, ja sitä Suomen hauskin mies myös on. En ole alkuperäistä näytelmää nähnyt, joten kerrankin elokuvan tapahtumat olivat täysi yllätys. Jonkin aikaa tuntui siltä, että joutuisin katsomaan perisuomalaista kurjuuden maksimointia, jonka piti kuulua jo historiaan. Sitten päästään varsinaiseen asiaan ja homma alkaa toimia.

Elokuvan pointti ei ole nostaa esiin sisällissodan traumoja tai edes hehkuttaa Suomea ja suomalaisuutta. Kyse on myös henkiinjäämisestä, vaan ei pelkästään siitä. Kyse on myös taiteesta, ystävyydestä, lojaliteeteista ja ihmisyydestä. Helppoa "hyvä vastaan paha" -asetelmaa vältetään, vaikka huumorintajuton kapteeni Kalm tarinan roisto onkin. Hän ei kuitenkaan ole varsinaisesti paha ihminen, hän ei vain osaa nauraa itselleen.

Kun kuolema uhkaa, musta huumori on selviytymiskeino. Toivo Parikka heittää vitsiä silloinkin, kun se saattaisi johtaa välittömään ampumiseen. Ei hän silti mikään Suomen tyhmänrohkein mies ole, vaan pelkää kuolemaan muiden lailla.

Elokuva on myös rakkaudentunnustus teatterille. Kuten Toivo Parikka sanoo: "rintamalta voi karata, näyttämöltä ei". Elämä lyhyt, taide pitkä. The show must go on.

Neljäs tähti lähti ihan viimeisen kohtauksen ihan viimeisen kuvan vuoksi. Katsoja on välittänyt näistä ihmisistä sadan minuutin ajan ja todella haluaa saada tietää, mitä heille tapahtuu. Sitten. . . En voi kertoa spoilereiden vuoksi, mutta elokuvantekijät ovat tehneet väärän valinnan.

Ohjaaja: Heikki Kujanpää. Päärooleissa: Martti Suosalo, Jani Volanen, Paavo Kinnunen, Leena Pöysti, Vesa Vierikko. Tyylilaji: draamakomedia. K12.