Elokuva-arvio: Suursuosion televisiossa saanut Downton Abbey ei petä elokuvanakaan

Downton Abbey

Arvio: 4/5

Televisiosta tuttu ja suuren suosion saanut englantilainen kartanosarja siirtyy nyt valkokankaalle. Vuosina 2010–2015 tuotettu brittisarjahan on kuin luotu myös elokuvattavaksi. Peruslaadukkaassa sarjassa kun on aivan kaikki klassikkodraaman ainekset.

Elokuvan tarina tiivistyy kuningasparin vierailuun kartanossa. Crawleyn aatelisperhe saa ilmoituksen, että kuningas ja kuningatar aikovat piipahtaa kylässä. Valmistautumistohinan keskellä esitellään perhe, suku, henkilökunta sekä kaiken taustalla vaikuttavat ihmissuhteilut. Mutkia tulee matkaan – siitä pitää huolen monimutkainen suhteiden verkosto.

Elokuvan tarinan toteutuksen takana ovat samat tekijät kuin sarjassakin. Käsikirjoittaja ja koko kuvitteellisen Downton Abbeyn luoja Julian Fellowes on tehnyt tarinan ja myös tuottanut elokuvan. Ohjaaja Michael Engler ei myöskään hyppää kartanoelämän kuvaukseen kylmiltään. Mies ohjasi vuosina 2014–2014 neljä jaksoa Downton Abbeyta, joten tarina ja henkilöhahmot ovat tuttuja hänellekin.

Mutta ennen kaikkea kyseessä on englantilaisen huippuunsa viritetystä epookin kerronnasta. Tarinassa on monipolveilevia ihmissuhteita, sopivan kokoisia tunteita, samastuttavia roolihahmoja (varsinkin palveluskunnan osalta) sekä ihmiselon alun ja lopun väliin asettuvia perustunteitten kirjoa.

Brittiläinen pikkutarkka historiallinen lavastus pääsee elokuvassa arvoon arvattuun. Jos joku pukudraamaa kaipaa, niin elokuva suo tätä herkkua silmät täyteen. Kaikesta huomaa, että rahan lisäksi on osattu käyttää tyylitajua. Ja kun tarina on kirjoitettu tarkoin harkiten, niin lopputulosta kelpaa katsella, vaikkei itse tv-sarja tuttu olisikaan.

Elokuvan näyttelijöistä nousevat parhaiten esille sukuun reittä pitkin nousseen Tom Bransonin (Allen Leech) sekä sittemmin sukua perimään tuleva Lucy Smith (Tuppence Middleton) roolit. Voisi kuvitella, että tämän keskenään hienosti säkenöivän parin varaan voidaan rakentaa seuraava Downton Abbey -elokuvan tarina. Robert James-Collier tuo roolissaan hienosti esille vähemmistöjen aseman, tulevien aikojen viittauksineen.

Nykyajan katsojallehan Downton Abbey on silkkaa eskapismia. Edvardiaaninen Englanti on tiukasti luokkajaettu yhteiskunta, jossa rahvas palvelee nöyrästi ikiaikaista aatelistoa, joka vastaavasti on tottunut ylelliseen elämään. Mutta hei – tämähän alkaa kuulostaa melkein suomalaiselta arjelta! Eihän tässä sittenkään olla niin kaukana nykytodellisuudesta, jossa köyhien pitää olla kyykyssä ja rutiköyhien kyljellään.

Ohjaus Michael Engler, Rooleissa Elizabeth McGovern, Hugh Bonneville, Allen Leech, Tuppence Middleton, Maggie Smith, Michelle Dockery, Jim Carter, Penelope Wilton, Joanne Froggatt, Laura Carmichael, Sophie McShera, Robert James-Collier, Brendan Coyle, Kevin Doyle.