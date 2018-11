Elokuva-arvio: Sylvester Stallonen Rocky-saaga jatkuu jälleen uudella jatko-osalla

Creed II

Arvio: 3/5

Rocky Balboa nousi kehään kaikkiaan kuudessa Rocky-elokuvassa, joista viimeisin valmistui vuonna 2006. Sylvester Stallonen klassikohahmolle oltiin ehditty jo heittää hyvästit, kunnes muutama vuosi sitten valkokankaille tupsahti Ryan Cooglerin ohjaama uusi Rocky-tulkinta. Creed-elokuvassa 69-vuotias Stallone mentoroi, Rocky Balboan hahmossa, nyrkkeilijäksi halajavaa, tummaihoista bisnesmiestä.

Elokuva perustui viihdyttävään nostalgiaan Rocky-myytin parissa, ja samaa voi sanoa tästä jatko-osastakin. Se on ensimmäisen Creedin lailla ihan kelpo nyrkkeilypätkä, jossa vanhoista kliseistä on leivottu iskevää, vanhanaikaista viihdettä.

Adonis Creed (Michael B. Jordan), joka on Rockyn entisen päävastustajan ja ystävän Apollo Creedin poika, palaa kehään kohtaamaan hurjan Viktorin (Florian Munteanu). Viktoria valmentaa Rockyn vanha vastustaja, venäläinen Ivan Drago (Doplh Lundgren), joka on vastuussa Adoniksen isän kuolemasta. Menneisyys ei siis jätä rauhaan.

Tarinan kaava on aika lailla sama vanha, mutta hahmoissa on inhimillisyyttä. Stallone, joka on ollut myös käsikirjoittamassa elokuvaa, esittää Jordanin kanssa tyypillisen isä-poika-kuvion. Jordanin raskaana oleva vaimo saa tilaa tarpeettoman sivujuonen verran.

Nyrkkeilykehän koreografiat ja kikat ovat lukuisista lajityypin elokuvista tuttuja, mutta Creed II tarjoaa kyllä vitaalista mäjäyttelyä. Stallonen leipääntyneet kasvot ja jäljittelemätön mumina lienevät monelle jo itsessään leffalipun arvoisia.

Ohjaus: Steven Caple Jr., käsikirjoitus: Juel Taylor, Sylvester Stallone, kuvaus: Kramer Morgenthau, musiikki: Ludwig Göransson. Pääosissa: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone. Tyylilaji: Draama. K16.