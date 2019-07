Elokuva-arvio: Tappajanukke ottaa älyteknologian haltuunsa

Child’s Play

Arvio: 1/5

Juuri kun olemme selviämässä kuluvan kesän kauhuelokuvabuumiin liittyneestä nukke-elokuvasta Annabelle Comes Home, valkokankaalle tuppautuu seuraava tappajanukke – Chucky. Tällä kertaa kyseessä on uudelleenlämmittely vuonna 1988 ensi-iltansa saaneesta elokuvasta, josta on myöhemmin pukerrettu peräti kuusi jatko-osaa.

Kuten kaikki mielikuvituksella varustetut inehmot voivat aavistaa, tässäkin elokuvassa äiti hankkii sosiaalisesti toistaitoiselle pojalleen nukkemaisen robottiystävän. Ihmisistä kovin vähän piittaava sekä läpeensä paha nukke paljastaa vikkelästi digikarvansa ja ryhtyy toteuttamaan verenhimoista luontoaan. Siinä sitten saavat ihmisenlapset kyytiä, kun nukke teurastaa muutamiakin isoaivoisia nisäkkäitä.

Tappovälineinään nukke käyttää muun muassa puutarhajyrsijää, keittiöveitsiä ja älylaitteita. Siten voisi jopa orastavasti ajatella, että elokuva vihjailisi robottien ja älylaitteiden sisältävän riskejä. Jospa laitteet kaappaavatkin vallan ja alkavat ylenkatsoa isäntiään, luojiaan?

Teknisesti oivallisen nuken toteutus ei pelasta mitään. Ei vaikka nukelle onkin äänensä antanut käyttöön Mark ”Luke Skywalker” Hamill. Kerronnassa saattaa olla camp-huumoria, jota suolletaan splattermaisten lahtausten yhteyteen. Siten tappamisesta tehdään ikään kuin hauskaa, jota se harvoin on. Ainakaan uhreille.

Tämän kauhean leffan tekijöitä ei toden totta voi syyttää luovuuden tai elokuvakerronnan liiallisesta hyötykäyttämisestä. Käsikirjoituksessa on maitovalaan kokoisia mustia aukkoja, logiikka ontuu moniraajaisesti. Kaiken pahakkaaksi näyttelijätyö on kauttaaltaan hengetöntä.

Elokuvan teemasta olisi saatu paljon verevämpi, jos päähenkilönä olisi kotihoidossa olevalle vanhukselle hankittu tappajarobotti – sellainen saattohoitomalli. Sitäkin enemmän olisi saatu revittyä irti hurmetta, jos elokuva olisi kertonut miehestä, joka hankkii itselleen vaimoksi pahasisuisen nuken, joka keskittyykin miehen tarpeiden tyydyttämisen sijaan oman verenhimoisuutensa toteuttamiseen.

Siinäpä vasta kaikenkuohivaa kauhua tarjolla! Mikäli nämä elokuva-aihiot jostain kumman syystä saavuttaisivat amerikkalaisen kauhuelokuvateollisuuden, ovat ideat vapaasti varastettavissa.

Child’s Play -leffan ensimmäinen osa joutui 30 vuotta sitten Suomessa Valtion elokuvatarkastamon hampaisiin ja elokuvan esittäminen sekä levittäminen kiellettiin tykkänään. Sensuuri vapautti elokuvan vasta 2001.

Uusintaversion osalta olisi ollut suotavaa, että maassa olisi joku taho, joka estäisi kansantuotteen levittämisen valkokankaille.

Ohjaus Lars Klevberg. Rooleissa Aubrey Plaza, Mark Hamill, Tim Matheson, Gabriel Bateman.