Elokuva-arvio: Tarantino tarjoaa uusimmallaan maailmanlopun pirskeet 1960-luvun Hollywoodissa

Once Upon a Time... in Hollywood

3/5

Quentin Tarantinon yhdeksäs elokuva Once Upon a Time... in Hollywood lanseerattiin näyttävästi Cannesin elokuvajuhlilla, jossa se sai riemukkaan vastaanoton. Kyse oli eräänlaisesta vuosijuhlasta, sillä tasan 25 vuotta aiemmin Pulp Fiction pokkasi Cannesin Kultaisen palmun ja sinetöi Tarantinon maineen elokuvan uudistajana.

Siitä lähtien maailma on odottanut Tarantinolta mestariteoksia, joissa pop-kulttuurin, elokuvahistorian ja b-elokuvien kliseet tarjoillaan yleisölle yllättävällä tavalla.

2000-luvun mittaan tuli muodikkaaksi haukkua Tarantinoa siitä, että hän on kadottanut kapinallisuutensa sarjakuvamaiseen satuiluun ja maneereihinsa.

Inglourious Bastards, The Hateful Eight ja Death Proof -elokuvien mustavalkoisen maailmankuvan ja karikatyyrien äärellä onkin vaikea muistaa, että Tarantinon parhaat työt Reservoir Dogs, Pulp Fiction ja vielä Jackie Brownkin olivat lähes shakespearelaisia kudelmia.

Jos kriteereinä ovat kutkuttava tarinankerronta, hauska dialogi ja näyttelijäsuoritukset, Once Upon Time... in Hollywood lienee Tarantinon paras 2000-luvun elokuva. Sen verran niukasti sekin vain jättää tuumailtavaa, että 166-minuuttinen nostalgiatrippi tyhjenee helposti kertakatsomiseen. Tarantino kaipaisi myös edesmenneen Sally Menken (Pulp Fiction, Jackie Brown) kaltaista nerokasta leikkaajaa, joka rohkenisi saksia turhat pois.

Tarantinon aiheena on 1960-luvun lopun Hollywood, jossa lännensarjojen entinen tähti Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) sinnittelee hiipuvan uransa kanssa. Brad Pitt esittää nerokkaasti stuntmiestä ja Daltonin ystävää. Miten kaksikon räpiköintiin liittyvät Sharon Tate, Roman Polanski ja Charles Mansonin lahkon kulttimurhat? Vastaus: liittyvät hyvinkin pähkähullusti.

Tarantinolla on kyky nyhjätä lähes tyhjästä jännittäviä tilanteita, vailla sen kummempaa ajatusta. Verrattuna Tarantinon edellisiin elokuviin teemoissa on kuitenkin nyt enemmän painoa. Aiheita ovat menetyksen tuska, suosion hiipuminen, aikakausien vaihtuminen ja väkivaltaviihde.

Ohjaus: Quentin Tarantino käsikirjoitus: Quentin Tarantino, kuvaus: Robert Richardson. Pääosissa: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Tyylilaji: Draamakomedia. K-16.