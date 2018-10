Elokuva-arvio: Teinit pakotetaan eheytykseen riipivässä draamassa

The Miseducation of Cameron Post

Arvio: 3/5

The Miseducation of Cameron Post sijoittuu vuoteen 1993, mutta sen ajankohtaisuus on ilmiselvää.

Iranilais-amerikkalaisen Desiree Akhavanin Sundance-palkittu toinen ohjaustyö, joka perustuu Emily M. Danforthin vuonna 2012 julkaistuun romaaniin, on surumielinen draama teinityttö Cameronista (mainio Chloe Grace Moretz), joka koulun tanssiaisiltana jää kiinni lemmiskelystä parhaan tyttökaverinsa kanssa.

Cameronin kiihkouskovainen setä passittaa tytön eheyttämisleirille, jonne kerätään ”homouden syntiin” langenneita teinejä toipumaan ”Jumalan lapsiksi”.

Parannukseen tähtäävä uskonnollinen opetus koostuu passiivis­aggressiivisista terapiasessioista, fyysisistä harjoitteista ja täydellisestä eristämisestä ulkomaailmasta.

Hymyjen ja hyvän tarkoituksen taakse kätketty henkinen väkivalta, jolla hämmentyneitä teinejä yritetään ruhjoa muottiin, on kuvattu riipivällä realismilla. Akhavanin kapinallisuus on suhteellisen hienovaraista, joten elokuva välttää nipin napin mustavalkoisen asetelman.

Siitä kiitos myös tohtori Marshia näyttelevälle Jennifer Ehlelle, joka luo vivahteikkaan muotokuvan oman totuutensa sokaisemasta vallankäyttäjästä. Marshin pätevyys perustuu surkuhupaisesti siihen, että hän on saanut eheytettyä ”ex-homoseksuaalin” veljensä Rickin, jota laitoksesssa käytetään kävelevänä esimerkkinä muutoksen ilosanomasta.

Cameronin ystävystyminen ikäistensä Adamin (Forrest Goodluck) ja Janen (Sasha Lane) kanssa johtaa nuoruuskuvauksista tuttuihin katkeransuloisiin ja humoristisiin tuokioihin, sielunkumppanuuden lämmössä.

The Miseducation of Cameron Post ei keksi pyörää uudelleen, mutta näiden hyväksynnän ja turvan puutteesta kärsivien nuorten ihmisten hätä ja eksyneisyys koskettavat Akhavanin vilpittömän, myötätuntoisen katseen ansiosta.

Jälleen kerran lapset joutuvat maksamaan kalliin hinnan siitä, että heidän vanhempansa ovat joko poissa tai emotionaalisesti pihalla.