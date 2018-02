Elokuva-arvio: The Florida Project on pakahduttava kuvaus osattomuudesta Yhdysvalloissa

The Florida Project

Arvio: 4/5

Harvoinpa näkee valkokankaalla lapsia, jotka näyttelevät näin hyvin. Vai onko kyse edes näyttelemisestä. No, jollain ilveellä yhdysvaltalainen käsikirjoittaja-ohjaaja Sean Baker on taikonut lapsinäyttelijöistä mitä autenttisinta läsnäoloa, kujeilua, riitelyä ja leikkimistä.

Bakerilla on selvästi sama maaginen kyky eläytyä lapsuuden maailmaan kuin vaikkapa Ken Loachilla (Kes) ja Francois Truffautilla (400 Kepposta).

Bakerin The Florida Project on rakastettava draamakomedia vähäosaisen yksinhuoltajaäidin Halleyn (Bria Vinaite) ja hänen tyttärensä Mooneyn (Brooklynn Prince) kesähetkistä Floridassa. 6-vuotias Mooney asuu äitinsä kanssa Magic Castle -motellissa, joka on räikeän violetiksi maalattu pytinki aivan Disney Worldin kupeessa.

Pikkuruiset, luteita vilisevät huoneet ovat niin huokeita, että motelli vetää puoleensa asunnottomia ja pysyvästi majoittuvia rikkinäisiä perheitä.

Baker löi itsensä läpi draamakomedialla Tangerine (2015), joka paiskasi katsojan Hollywoodin laitamille, kahden osattoman transnaisen matkaan. Elokuvasta tuli ilmiö osin tekotapansa puolesta: elokuva kuvattiin kännykällä, Iphone5:llä. Rosoinen jälki täsmäsi päähenkilöihin.

The Florida Project on isompi tuotanto mutta ei yhtään sen vähemmän omaperäinen. Köyhyys ja syrjäytyneisyys kuvataan rivien välissä, lasten kautta. Tulkinnat ja isommat yhteiskunnalliset kaaret jäävät yleisön vastuulle.

Mooneylle ja hänen kavereilleen motelli ja sen lähitienoot tarjoavat loputtomasti hupia. Jokainen päivä on seikkailu, kun keksii hyvän jekun, joista useimmat tarjoavat päänsärkyä motellin managerille Bobbylle (mahtava Willem Dafoe).

Bobbyn työtä on kaitsea lapsia, vahtia tienoota turvakameroista, kunnostaa rapistuneita motellitiloja ja penätä vuokralaisilta vuokrarästejä. Dafoen käsissä Bobbystä kehkeytyy omanlaisensa sivullinen kaveri, joka selvästi haluaisi tehdä enemmän hyvää kuin voi.

Ensikertalainen Vinaite on huikea löytö Mooneyn äidin Halleyn rooliin. Rääväsuinen, holtiton, ahdistunut Halley on tyttärelleen raaka esikuva mutta rakastava yhtä kaikki, omalla rikkinäisellä tavallaan. Baker kuvaa pakahduttavasti sitä, miten vähän kummallakaan, äidillä ja tyttärellä, on valtaa olosuhteisiin, elämänkokemuksiin ja opittuihin roolimalleihin. Halley on itsekin kuin iso lapsi.

Vahvoihin väreihin ja objektiiviseen tarkkailuun perustuvasta kuvauksesta vastaa nerokas Alexis Zabe, jonka kädenjälkeä on voinut ihailla Carlos Reygadaksen mestariteoksissa.

Tyylilaji: draama, K12.