Elokuva-arvio: The Rider -draama kuvaa vaikuttavan autenttisesti amerikkalaista cowboy-kulttuuria

The Rider

Arvio: 3/5

Kiinalaissyntyisen Chloe Zhaon toinen pitkä elokuva The Rider on vähäeleinen, impressionistinen kuvaus rodeo- ja härkäratsastajien elämäntavasta Etelä-Dakotan aavalla preerialla. Zhaon esikoisohjauksen lailla The Rider sai ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlien Directors' Fortnight -sarjassa, missä se oitis herätti kriitikoiden ja yleisön huomion. Nyt se nähdään Suomessakin, Cinema Mondon levittämänä.

Melankolinen, mutta viime kädessä elämänmyönteinen draama laukkaa rohkeasti fiktion ja dokumentin rajamailla. Lähes kaikki näyttelijät näyttelevät aika lailla itseään. Ja valtavan hienosti näyttelevätkin.

Zhao kuvaa Amerikan laitaseutuja tavalla joka tuo mieleen sen, miten italialaiset neorealistit aikoinaan kuvasivat sodanjälkeistä Italiaa. Amatöörinäyttelijöiden kasvot ja olemukset ovat puoli tarinaa.

Pääosassa Brady Jenkins esittää nuorta rodeoammattilaista ja hevostenkouluttajaa nimeltä Brady.

Menestystä saavuttaneen, yhteisössään korkealle arvostetun Bradyn ura on katkolla, ehkä lopullisesti. Hän on pudonnut vikuroivan hevosen selästä rodeokehässä ja saanut kallonmurtuman kavioniskusta.

Zhao on kirjoittanut tarinan tositapahtumien pohjalta. Koskettavuus on taattu, kun Zhao esittelee Bradyn hyvän ystävän, Lane Scottin, joka niinikään näyttelee itseään. Lanelle on käynyt vieläkin pahempi onnettomuus kuin Bradylle: entinen machomies viruu pyörätuolissa kokoraajahalvaantuneena.

Vaarallisuus lienee tärkeä osa adrenaliiniin perustuvan lajin kiehtovuutta, mutta kutsumuksen hinta voi olla kova. Brady joutuu piilottelemaan pelkoaan ja epävarmuuttaan kuorensa alla. Kaikki ympärillä – Bradyn fanit, ystävät, isäkin – jauhavat samaa klisettä siitä, miten ei saisi luovuttaa vaan seurata unelmiaan.

Kysymys, jonka elokuva jättää hienovaraisesti ilmaan, liittyy Bradyn valintaan yhteisön paineen alla: palatako vielä rodeo-kehään, metallilevy kallossa, rikkinäisen käden kanssa vai olisiko sittenkin kypsempi ratkaisu etsiä jotakin muuta puuhaa. Ruumis on hauraampi asia kuin mieli tahtoisi myöntää.

Toipumisprosessin ajan Brady on töissä kaupan kassalla, kunnes hän varovasti palaa tekemisiin hevosten kanssa. Hevostenkouluttajana hänen täytyy herättää villieläinten luottamus ja samalla oppia luottamaan taas itseensä.

Zhao runollistaa hevoset Corman McCarthyn tarinoita muistuttavalla tavalla eräänlaisen kahlitsemattoman elämänvoiman vertauskuviksi. Siinä on mukana romanttisuutta, joka lipsahtelee vähän banaaliksikin eksotiikaksi.

Elokuva jää junnaamaan Bradyn ahdistuneeseen olotilaan, toipumisprosessin tylsyyteen, pitkäksi toviksi. Elokuvan voima on upeissa amatöörinäyttelijöissä.

Uhkapeliongelmasta kärsivää, poikansa herkkyyden sivuuttavaa Bradyn isää näyttelee Bradyn oikea isä ja Bradyn autistista siskoa hänen oikea siskonsa. Kivikasvoisen rodeokundin ystäväpiirissä on cowboy-elämälle omistautuneita dakotalaisia, joiden puheenparsi ja olemisen tavat antavat lähes antropologisen silmäyksen tämän americanan ytimeen.

Ohjaus: Chloe Zhao, käsikirjoitus: Chloe Zhao, kuvaus: Joshua James Richards, musiikki. Nathan Halpern. Pääosissa: Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau.

Tyylilaji: Draama. K12.