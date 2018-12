Elokuva-arvio: The Wife - kotirouva hellan ja hyllyn välissä

The Wife

Arvio: 3/5

The Wife kertoo aviomiehensä menestyksen varjoon jääneestä kotirouvasta. Kotirouvaa esittävä Glenn Close puolestaan jättää muut näyttelijät varjoonsa. Vaikka elokuvan tarinassa ei tasa-arvo toteudu, toteutuu se ainakin toteutuksessa.

Ruotsalaisen Björn Rungen ohjaama hillitty draama perustuu Meg Wolitzerin romaaniin. Siinä seurataan menestyskirjailija Joe Castlemanin (Jonathan Pryce) reissua Yhdysvalloista Ruotsiin vastaanottamaan Nobelin kirjallisuuspalkintoa. Mukaan lähtee Joen uskottu vaimo Joan (Close). Hänen merkityksensä miehensä elämälle ja uralle alkaa avautua uudella tavalla, kun pisteliäs, elämäkertaa kirjoittava journalisti (Christian Slater) iskee kyntensä kirjailijasuuruuden menneisyyteen.

On pieni uskottavuusongelma, että niin voimakas, älykäs ja sädehtivä nainen, kuin millaisena Glenn Close hahmonsa esittää, olisi omistanut elämänsä miehelleen ja kokisi vanhoilla päivillään siitä salaista katkeruutta.

Lisäksi pitäisi pystyä hyväksymään, että omat taiteilijahaaveet musertuivat aikoinaan suurelta osin sukupuolen takia. Ehkä niin. Vastikään ensi-iltaan tullut Colette käsittelee syvällisemmin naistaiteilijuutta ja yhteiskuntaa.

Siltikin, kiitos Closen, The Wife on katsomisen arvoinen elokuva avioparista, joka on koomisesti juurtunut yhteen. Tarina ei yllätä, mutta Close osaa rakentaa pienin nyanssein mielenmaiseman Joanin sosiaalisen naamion taakse. Joe on egoistiseksi kirjailijamieheksi kävelevä klisee, ja Pryce esittää sen sarkastisella lämmöllä.

Ohjaus: Björn Runge. Käsikirjoitus: Jane Anderson. Tyylilaji: Draama. K12.