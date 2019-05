Elokuva-arvio: They Shall Not Grow Old herättää ensimmäisen maailmansodan hämmästyttävästi eloon – katso kuvat ja vertaa itse

They Shall Not Grow Old

4 / 5 tähteä

Taru Sormusten Herra -elokuvistaan tunnetun Peter Jacksonin dokumentti They Shall Not Grow Old antaa uuden elämän 1. maailmansodan brittisotilaille. On se ihmeellistä, mihin kaikkeen digitekniikka pystyy.

Jackson on työryhmineen kaivanut arkistoista dokumenttimateriaalia, joka kattaa nuorten brittisotilaiden koko murheellisen taipaleen: armeijaan värväytymisen maailmansodan aattona, armeija- ja rintamaelämän, veriset taistelut saksalaisia vastaan, ja paluun sodanjälkeiseen elämään, jos sattui jäämään henkiin.

Materiaali herää eloon väreissä

Dokumentti alkaa mustavalkoisena kaitafilminä, kunnes lyhyen epilogin jälkeen, kun päästään rintamalle, tapahtuu restauroinnin ihme: kuva laajenee valkokangaselokuvan mittoihin, sadan vuoden takainen materiaali herää eloon väreissä. Kaukainen sota on yhtäkkiä hätkähdyttävän todellinen.

Vertaa kuvia liikuttamalla kuvan rajausta vasemmalle tai oikealle.

Toden tuntua on tehty paitsi still-kuvia ja liikkuvaa kuvaa värjäämällä ja perspektiiviä syventämällä, myös pikkutarkalla äänisuunnittelulla.

Peter Jacksonin elokuvasta They Shall Not Grow Old, 2

Sodassa olleet muistelevat

Elokuvaa kuljettavat BBC:n arkistoista kaivetut sotaveteraanien äänitallenteet, joilla he muistelevat kokemuksiaan. Nimettömiksi jäävien kertojaäänten kuoro avaa 1. maailmansodan todellisuuden ruohonjuuritasolta, juoksuhautojen liejusta.

Monet värittävät muistojaan optimismilla, mikä omalla tavallaan kuvaa 1. maailmansodan luonnetta. Seikkailunjanoiset nuorukaiset, joista nuorimmat olivat vain 15-vuotiaita ja valehtelivat ikänsä päästäkseen rintamalle, elivät vielä romanttisissa 1800-luvun sankarikuvitelmissa tajuamatta 1900-luvun modernin, teollisen sodankäynnin raakuutta.

Sodan jälkeen yhteiskunta jätti sodasta selvinneet heitteille, kuten yhteiskunnilla on tapana.

Detaljitason kertomusten, sodan äänimaiseman ja värikuvan yhdistelmä muodostaa vaikuttavan spektaakkelin, joka on aivan uudenlaista audiovisuaalista historiankirjoitusta.

Tyylilaji: dokumentti. K16.