Elokuva-arvio: Toy Story 4 on paraatiesimerkki hyvästä jatko-osasta

Toy Story 4

Arvio 4/5

Jos elokuvia arvosteltaisiin ainoastaan sen mukaan, miten hyvin ne onnistuvat jatko-osina, olisi Toy Story 4 täydellinen teos. On vaikea keksiä muita esimerkkejä neljänteen osaan jatkuneista elokuvasarjoista, joissa ei olisi muutamaa hutilyöntiä.

Tarinan alussa aiemmista osista tutut lelut ovat päätyneet uuden lapsen hoteisiin. Yksi on annettu pois tarpeettomana, toinen alkaa epäillä olemassaolonsa tarkoitusta ja lisäksi jengiin liittyy roskista koottu olio, joka ei edes miellä itseään leluksi.

Pääparina pyörii lehmipaimen Woody ( Tom Hanks) ja yölamppua vartioiva Bo Beep ( Annie Potts), jotka edustavat kahta erilaista tapaa suhtautua lapsuusvuosien jälkeiseen leluelämään.

Heidän ympärillään kiertävät neuroottinen Forky ( Tony Hale) ja antiikkikaupan hyllylle pölyttymään jäänyt Gabby Gabby ( Christina Hendricks). Edelliselle Woody toimii isähahmona, jälkimmäinen taas on yhdenlainen peilikuva Woodystä.

Muu porukka piipahtaa heittämässä repliikin tai kaksi ja jopa Buzz Lightyear ( Tim Allen) on jätetty selvästi sivurooliin.

Toy Story 4:n ytimessä on pohdinta siitä, millaista on luopua vanhasta ja siirtyä eteenpäin. Se puoli on suunnattu selvästi aikuisille – varatkaa nessuja mukaan! –, kun taas lapsille tarjoillaan slapstick-huumoria, irtovitsejä ja henkeäsalpaavan upea ulkoasu, joka näyttää ajoittain todemmalta kuin itse todellisuus.

Hauska yksityiskohta: välillä tekijöiden piti tarkoituksella muuttaa kuvia vähemmän realistisiksi, jotta lopputulos tuntuisi animaatioelokuvalta ja olisi linjassa aiempien osien kanssa.

Katsojan tehtäväksi jää uppoutua tarinaan ja nauttia sen kuljetuksesta. Välillä kaiken virheettömyys ja täydellisyys tuntuu melkein tukahduttavalta, kuin joku ottaisi lempeään mutta tiukkaan halaukseen, joka vain jatkuu ja jatkuu.

Hämmentävintä on, miten hienosti on saatu tasapainotettua jatko-osan vaatimukset ja omillaan seisovan elokuvan vahvuudet.

Jatko-osana Toy Story 4 on selvästi vahvempaa materiaalia kuin marvelit, fastandfuriousit tai jamesbondit.