Elokuva-arvio: Tulevaisuus on auki, ja sitten tulee metamfetamiini – Beautiful Boy on erinomainen elokuva pojasta ja isästä

Beautiful Boy

Arvio: 1/5

Isä kasvattaa poikaansa suurella rakkaudella, hellyydellä ja kannustavalla läsnäololla. Pojasta kasvaa lahjakas nuorukainen, jolla on valoisilla odotuksilla kukitettu tulevaisuudenpolku edessään. Mikään ei voi mennä vikaan, kaikki on kaunista eikä mikään tee kipeää.

Mutta eihän se niin mene oikeassa elämässä eikä myöskään tässä elokuvassa, joka perustuu isän ja pojan, David ja Nic Sheffin omiin elämäkertoihin. Meidän lapsemme eivät ole meidän lapsiamme kuin vähän aikaa, ja kun he nousevat kannattelemaan elämäänsä omille siivilleen, ovat maailman tuulet ennustamattomia.

Beautiful Boy on armottoman kaunis ja riipivän realistinen elokuva siitä, miten aikuiseksi kasvaneet lapset ovat yhä vanhempiensa mielessä lapsia. Niitä pienokaisia, joista me isät ja äidit kannamme usein vastuuta omaan hautaamme saakka. Sheffin perheen tarinassa huolenpidon ja paapomisen mittasuhteet määrittää helvetillinen aine – metamfetamiini.

Kyseessä on salakavalin ja siten pahin huumausaine ikinä. Ja koska metamfetamiinin käyttö on maailmanlaajuisesti räjähtänyt suoniin ja sieraimiin, on äärimmäisen tärkeää, että aineen ja aiheen ympärille on tuotu todenmukainen ja ihmisnäkökulmallinen elokuva.

Ohjaaja Felix Van Groeningen luo valkokankaalle intensiivisen tunnelman, jossa ei ole mitään pateettista tai hollywoodmaista turvatyynykuorrutusta. Narkomaanipojan äkkinousut ylhäälle, yllättävät mahalaskut sekä tasaiset arkiset hetket näytetään suoraan. Syystä tästä katsoja uppoaa vääjäämättömästi kerronnan sisään, valtavan emotionaalisesti ja myötäeläväisesti.

Lisäksi Beautiful Boy on elokuvakerronnallisesti vaikuttava. Jokaisessa kohtauksessa luotetaan katsojaan. Kerronnan aikatasot vaihtuvat, muistot kuvataan osaksi nykyhetkeä, tarina taustoittuu kuin ihmismielessä konsanaan. Näiden eri tasojen rauhallisissa siirtymissä katsojan mielelle jätetään aikaa ja tilaa omaan kuvitteluun ja tuntemiseen.

Ja millaista taiturimaista näyttelemistä elokuvassa onkaan! Koomikko Steve Carell tekee elämänsä upeimman filmiroolin itseään syyllistävänä ja lopulta inhimillisen vastuunkannon mittasuhteet löytävänä isänä. Yhdessä puhelinsoittokohtauksessa hän kykenee johonkin uskomattomaan.

Pääosaa eli Nick-poikaa esittävä Timothée Chalamet näyttelee antaumuksellisesti herkkää nuorukaista, joka antaa pahalle yhden sormen eikä ymmärrä antavansa koko käsivartta, kehoaan ja mieltään. Chalamet kykenee hirvittävän hienosti muuntumaan eri mielentilojen ilmentäjäksi.

Kärsivälliselle katsojalle elokuva tarjoilee lopputekstien lopuksi runoutta. Näyttelijä Timothée Chalamet antaa äänen Charles Bukowskin elämänkokoiselle Let It Enfold You -runolle. Hieno runo saa ansaitsemansa tulkinnan, joka vetää yhteen elokuvassa nähdyn ja koetun. Tätä loppuhuipennusta ei kannata ohittaa.

Ohjaus Felix Van Groeningen. Rooleissa Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan. K16.