Elokuva-arvio: Tunteet piilottelevat - Burning kutoo salaperäistä triangelidraamaa symbolisen tulen kajossa

Burning

Arvio: 3/5

Cannesin elokuvajuhlilla hyvän vastaanoton saanut Burning on eteläkorealainen draama nuoresta miehestä ja tunteista, joita hän joutuu tukahduttamaan sivullisuutensa vuoksi. Salaperäinen juoni pohjaa Haruki Murakamin novelliin. Murakamin romaanit ja novellit tuppaavat perustumaan konkreettiselle mysteerille. Sellaisesta on kyse myös Burning-elokuvassa, kun yksi päähenkilöistä tekee oudon katoamistempun.

Katoavaisuus onkin elokuvan yksi aiheista, mihin jo nimi viittaa. Katoavaisuus monessa mielessä: elämän muuttuminen muistoiksi, muistojen epäluotettavuus, tunteiden ja nykyhetken häilyvyys. Tulkinnanvarainen symboliikka löytyy kasvihuoneista, jotka tuleen sytytettyinä valaisevat katsojan tulkintaa henkilöhahmojen kätketyistä pakkomielteistä ja mustasukkaisuudesta. Rivien väliin jää paljon, lopussa ehkä liikaakin, kun jännittävä tarina venähtää haahuilun puolelle.

Elokuvan nuoret näyttelijät ovat loistavia, ja mikä parasta, suomalaiskatsojalle melko tuntemattomia. Näin heidän uskottavuuttaan eivät häiritse turhat mielleyhtymät.

Ah-in Yoo esittää kirjailijaksi halajavaa parikymppistä Jong-sua, joka on ujo ja hiljainen maalaistalon poika. Elämän tarkoitusta etsivä, matkailusta nauttiva energinen nuori nainen Hae-mi (Jong-seo Jun) viettelee Jong-sun ja nakittaa tämän kissavahdiksi siksi aikaa, kun hän lähtee etsimään henkistä valaistusta Afrikkaan.

Palatessaan reissulta Hae-mi esittelee Jong-sulle matkakumppaninsa Benin (Steven Yeun). Jong-su, joka on ehtinyt jo rakastua Hae-mihin, seuraa avuttomana sivusta, kun Hae-mi ja Ben aloittavat suhteen. Itsetuntoinen Ben on rikas seurapiiriherra, joka elää hienostoelämää ja joka jostain syystä on kiinnostunut Jong-susta.

Yllättäen Ben ja Hae-mi haluavat viettää aikaansa Jong-sun kanssa, vaikka kaikki tuntuvat tietävän, että kirjailijanalulla on syviä tunteita neitokaista kohtaan.

Kirjailijanakin tunnetun Chang-dong Leen ohjaus on taidokasta sellaisella näkymättömällä tavalla, että kolmikon erikoinen kuvio vangitsee katsojan vaivihkaa. Jong-sun hölmistyneisyys lienee suurelta osaltaan nuoruuden avuttomuutta, mutta kenties myös lapsuuden traumoista periytyvää ulkopuolisuutta ja passiivisuutta, joka jättää kateuden ja mustasukkaisuuden liekkimeren kytemään. Jong-sun isän ylpeys ja äidin hämmentävä välinpitämättömyys antavat johtolankoja pojan kyvyttömyyteen ottaa elämä ja tunteet omiin käsiinsä.

Elokuvan yllätyksellisyys on henkilöhahmojen epätodennäköisissä kohtaamisissa, joihin myös luokkaerot vienosti vaikuttavat, ja visuaalisessa viipyilyssä, kun nuoret henkilöt ajelehtivat hetkien virrassa.

Hae-min pantomiimiharrastus lienee myös avain elokuvan ja Murakamin novellin maailmankuvaan. Elämä näyttäytyy unenomaisena illuusiona, jonka jokainen näkee ja kokee omalla tavallaan. Ja yksipuolinen rakkaus tekee kipeää.

Ohjaus: Chang-dong Lee, käsikirjoitus: Jungmi Oh ja Chang-dong Lee Haruki Murakamin novellin pohjalta, kuvaus: Kyung-pyo Hong, musiikki: Mowg. Tyylilaji: Draama. K16.