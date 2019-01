Elokuva-arvio: Turvapaikanhakijalle etsitään suomalaisvaimoa Miia Tervon railakkaassa esikoiselokuvassa

Aurora

Arvio: 4/5

Miia Tervon uutuselokuva Aurora sijoittuu Rovaniemen talviseen maisemaan. Mimosa Willamon raikkaasti ja railakkaasti tulkitsema päähenkilö Aurora asuu siellä ja työskentelee Arctic Beauty -nimisessä yrityksessä kynsiteknikkona yhdessä Kinkyn (Oona Airola) kanssa. Illat sujuvat huuruisissa baareissa, ja Auroran elämänhallinta vaikuttaa aluksi varsin toivottomalta samalla kun hän uneksii paremmasta.

Kinky luonnehtiikin Auroraa ”kiskoilla kulkevaksi liekinheittimeksi”. Yöbaarissa Aurora kohtaa iranilaisen pakolaisen Darianin (Amir Escandari). Aluksi heidän välinsä ovat viileät, mutta tilanne muutuu kun Aurora näkee Darianin vilpittömän huolehtivaisuuden suhteessa tyttäreensä Azariin.

Auroran oma isäsuhde on jäänyt päihteiden varjostamaksi ja kun Darian tarvitsee suomalaisen vaimon saadakseen turvapaikan Azarille, päättää Aurora auttaa ja tuo miehen eteen koko joukon vaimoehdokkaita.

Näihin otoksiin liittyvät Tervon elokuvan riemukkaimmat hetket. Lähes satiiriksi yltyvä kerronta saavuttaa koomiset mittasuhteet. Tervon ohjaus on kaiken aikaa tilanteita kontrolloiva ja niihin myötäeläytyvä. Arkisen ja absurdin välillä risteillään alituiseen.

Ohjauksen ote on sekä komediallinen että toiminnallinen. Arsen Sarkisiantsin kamera hahmottaa notkeasti ympäröiviä tiloja ja tätä arjen ja unelmien väliä, liikkuen Auroran mukana tilanteesta toiseen. Tervon visiossa on haastavuutta ja kaikupohjaa. Hän onnistuu välittämään arktisen kaamoksen tunnelmat. Tarina kulkee sujuvasti, dialogi on paikoin nokkelaa ja henkilöhahmot selkeästi jäsenneltyjä.

Tärkeä osa Auroran elämäntunteen välittämisessä on Mimosa Willamon eläytyvässä suorituksessa, joka hallitsee elokuvaa. Amir Escandari on sympaattinen Darian. Hannu-Pekka Björkman vilahtaa ajelehtivan isän roolissa ja Miitta Sorvalin esittämä karjalaistaustainen Liisa-mummo on erityisen hilpeä ja ronski hahmotus.

Ohjaus ja käsikirjoitus: Miia Tervo. Rooleissa: Mimosa Willamo, Amir Escandari. Tyylilaji: Komedia, draama. K12.