Elokuva-arvio: Ulostulo teinimäiseen tyyliin

Minä, Simon (Love, Simon)

Simon Spier on 16-vuotias nuorukainen, joka on muutama vuosi aiemmin oivaltanut olevansa romanttisesti sekä seksuaalisesti kiinnostunut oman sukupuolensa edustajista. Homoseksuaalisuutensa kanssa hän on vielä kovin epävarma, pitää tunteensa itsessään ja itsellään. Kunnes sitten eräänä päivänä koulun nettipalstalla joku avautuu anonyymisti ja sen jälkeen Simonia viedään.

Elokuva perustuu Beck Albertallin palkittuun Simon vs. the Homo Sapiens Agenda -romaaniin vuodelta 2015. Alkuperäistekstin pohjalta leffan käsikirjoituksen ovat tehneet Elisabeth Berger ja Isaac Aptaker. He ovat sovittaneet tarinaa löperömpään suuntaan, viihteellistäneet ja tuotteistaneet kerrontaa massojen makuun helpommin sulavaksi.

Tarina on tärkeä – itsensä hyväksyminen ja oman elämänsä eläminen. Merkityksellistä elokuvassa on se, että se saattaa parhaimmillaan rohkaista nuorta katsojaa eläytymään Simonin ja hänen ystäviensä todellisuuteen. Tosin tätä prosessia hankaloittaa, että tarina kertoutuu pääasiallisesti amerikkalaisessa high schoolissa – urpoimmassa mahdollisessa ympäristössä. Erityisesti elokuvan opettajahahmot ovat aivan käsittämättömän huonoja.

Draamaa kevennetään pöljillä henkilöhahmoilla, muutamilla äärinoloilla kohtauksilla sekä päälle liimatuilla fantasiapätkillä. Siten kulutetaan aikaa, jonka olisi voinut käyttää kertomalla syvällisemmin siitä, kuinka Simonin perhe – erityisesti isä ja äiti – käsittelevät keskenään pojan avautumista. Nyt perheyhteisön eläytyminen tiivistyy pariin kömpelöön kohtaukseen.

Hyvästä yrityksestä huolimatta Simonin tarina lässähtää heppoisaksi teinileffaksi, joka hipaisee hieman pintaa, muttei pääse sen syvemmälle. Aineksia tarinassa on, mutta nyt ne haaskataan viihteen viheliäiselle alttarille.