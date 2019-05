Elokuva-arvio: Under the Silver Lake on outo elokuva ja kuin köyhän miehen David Lynchiä

Under the Silver Lake

Arvio: 3/5

Ohjaaja-käsikirjoittaja David Robert Mitchell hurmasi yleisön ja kriitikot omaperäisellä kauhuelokuvallaan It Follows (2014). Sen jälkeen hän on nähtävästi saanut täysin vapaat kädet toteuttaa visionsa.

Tuo houreinen visio on nimeltään Under the Silver Lake, eikä sen päätymistä viime vuonna Cannesin pääkilpasarjaan voi oikein järjellä selittää. Se on eräänlaista köyhän miehen David Lynchiä kaikennielevällä hipsteri-asenteella. Kertakaikkisen kummallinen elokuva, joka paljastuu – sähköisen alun jälkeen – tylsäksi trippailuksi itsetarkoituksellisessa outoudessaan.

Pääosassa nuhjuinen Andrew Garfield esittää L.A.:ssä asuvaa työtöntä haahuilijaa nimeltä Sam. Sam lorvailee päivät pitkät elokuvien ja sarjakuvien parissa. Välillä hän tiirailee naapurin nakua hippinaista.

Kun samaan kortteliin muuttaa femme fatale -tyyppinen Sarah (Riley Keough), joka pian katoaa mystisesti, Samille alkaa paljastua kummallinen, okkultistinen salaliitto. Sillä on jotain tekemistä kaupungin raharikkaan ja vaikutusvaltaisen eliitin kanssa.

Se, miten Sam alkaa tuota mysteeriä selvittää, on katsojan kannalta täysin käsittämätöntä. Mielipuolinen logiikka ohjaa Samia etsimään vihjeitä muun muassa goottibändin biisien sanoituksista, amatöörielokuvasta, vanhoista Playboy-lehdistä, sarjakuvista, kattoterassibileistä, keksipaketeista ja ties mistä.

Jotenkin tuohon hullunmyllyyn liittyy Samin naapurustoa piinaava sekopää, joka murhaa ja silpoo pieniä sylikoiria, ja säveltäjämaestro, jonka pään Sam murskaa kitaralla. Kaikella tällä Mitchell yrittää ilmeisesti kertoa, että kaupallisuus on niellyt kaiken ja tuhonnut alakulttuurit – tai tällaiseen teemaan ainakin vihjataan.

Mitchell ei ainoastaan viittaile film noir -klassikoihin vaan suorastaan hieroo katsojan naamaan rakkauttaan L. A. -jännäreiden tunnelmaan.

Naiset ovat korostetusti pelkkiä seksiobjekteja, mikä on kai perusteltua, jos Sam näkee heidät jostain syystä sellaisina. Ei Sam itsekään ole muuta kuin popmaailman mytologiaan eksynyt karikatyyri. Elokuva näyttää ja kuulostaa todella komealta. Raflaavan musiikin ja hienon äänisuunnittelun eteen on nähty paljon vaivaa.

Tyylilaji: Draamakomedia. K16.