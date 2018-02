Elokuva-arvio: Vakuuttava elokuva pohtii oikeuden ottamista omiin käsiin

In the Fade

4/5

Tällä viikolla ensi-iltansa saa kolmaskin hieno elokuva, joka kannattaa ehdottomasti katsoa mestarillisen Phantom Threadin ja hyvän Three Billboards Outside Ebbing, Missourin lisäksi. Golden Globe -palkittu saksalainen Aus dem Nichts saapuu Suomen teattereihin englanninkielisellä In the Fade -nimellä varustettuna, koska se on lainattu suoraan elokuvan musiikista vastaavan Josh Hommen johtaman Queens of the Stone Age -yhtyeen kappaleesta.

Saksanturkkilaisen Fatih Akinin fanit todennäköisesti tunnistavat ohjaajan tyylin välittömästi hänen esitellessään elokuvan alussa monikulttuurisen perheen. Viisivuotiaan Rocco-pojan Nuri-isä on kurdi ja äiti Katja saksalainen. Ohjaaja Akin tarjoaa näyttävän hillittyjä mutta täynnä surua ja patoutunutta raivoa olevia kuvia.

Elokuvan parasta antia on kuitenkin sen harteillaan kantava Diane Kruger, joka voitti roolistaan Katja-äitinä parhaan naisnäyttelijän palkinnon viime kevään Cannesin elokuvajuhlilla.

Isä ja poika saavat surmansa uusnatsien pommi-iskussa. Terrori-iskun tehneen pariskunnan oikeudenkäynnin pitäisi olla läpihuutojuttu lukuisten todisteiden valossa. He jäävät kuitenkin tuomioitta, kun puolustus onnistuu ujuttamaan mukaan kuolleen isän menneisyyden huumekauppiaana, mikä ei liity hänen ja poikansa murhaan mitenkään.

Oikeus ei toteudu, ja masentavan synkkä tarina kiepsahtaa ympäri Katjan alkaessa miettiä kostoa. Elokuva tyyli kääntyy lopussa itkettävästä draamasta tiivistunnelmaiseksi jännäriksi, joka pohtii oman käden oikeutta. Elokuvan tahti kiihtyy huimasti, mutta pysyy silti hyvin tasapainossa alun huomattavasti hitaamman kerronnan kanssa.

In the Fade ei nouse aivan ohjaajan parhaiden elokuvien kuten Suoraan seinään (2004) tai Taivaan reunalla (2007) tasolle, mutta se onnistuu tärkeimmässä tavoitteessaan. Elokuvan nähtyäni huomasin pohtivani päiväkausia, miten itse toimisin vastaavassa kammottavassa tilanteessa.