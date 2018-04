Elokuva-arvio: Vanhemmat riippuvat aikuistuvissa lapsissaan

Blockers

Arvio: 3/5

Komediakäsikirjoittaja Kay Cannonin debyyttiohjaus Blockers vääntää vitsiä teineistä, teinien seksielämästä ja heidän vanhemmistaan, jotka kauhuissaan yrittävät blokata lastensa seksiseikkailut.

Hupailun keskeisin huumorinlähde on vanhempien avuttomuus ja kyvyttömyys ymmärtää teinien kommunikaatiota ja some-ajan viestikulttuuria. Elokuvan ylisuojelevat ja hölmöt vanhemmat nolaavat itsensä ja toisensa, kun eivät suostu hyväksymään lastensa kasvamista itsenäisiksi aikuisiksi.

Jo lastentarhassa ystävystyneitä 18-vuotiaita nuoria naisia näyttelevät Gideon Adlon, Geraldine Viswanathan ja Kathryn Newton. Vanhempien osissa nähdään John Cena, Leslie Mann ja Ike Barinholtz. Kukaan heistä ei varsinaisesti varasta show’ta.

Juonen kliimaksi on koulun päättäjäisbileet, joihin vanhemmat yrittävät tehdä intervention ennen kuin teinit menettävät ”viattomuutensa”. Eihän tarina ja vanhempien asennemaailma kovin uskottava ole nykypäivänä. Pointti on tietysti siinä, että nämä vanhemmat ovat riippuvaisempia lapsistaan kuin lapset vanhemmistaan, sillä lapset on kasvatettu vanhempiensa parhaiksi ystäviksi – etenkin Lisa (Mann) on kynsin ja hampain takertunut tyttäreensä.

Lajityyppiuskollisesti Blockersin huumori on tahallisen pöhköä, mutta ei sentään ala-arvoista. Henkilöhahmoissa on sympaattisuutta, eikä teinimaailman kuvausta ole pilattu turhalla moralismilla.

Ohjaus: Kay Cannon. Käsikirjoitus: Brian Kehoe, Jim Kehoe. Tyylilaji: komedia. K12.