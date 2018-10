Elokuva-arvio: Viiden tähden tulkinta klassikosta A Star is Born – Lady Gagan tähdittämä Bradley Cooperin esikoisohjaus kerää todennäköisesti muutaman Oscar-palkinnon

A Star is Born

5/5

A Star is Born on nähty valkokankaalla aiemmin vuosina 1937, 1954 ja 1976. Lisäksi aihetta varioivia tulkintoja on useita. Ensimmäisessä versiossa, joka Suomessa kulkee nimellä Tapahtuipa Hollywoodissa, nuori näyttelijätär tulee kaupunkiin ja saa auttajakseen alkoholisoituneen, uransa laskusuunnassa olevan vanhemman miesnäyttelijän.

Vuonna 1954 nuori näyttelijätär on vaihtunut laulajaksi elokuvamaailmassa, ja vuonna 1976 ollaan jo musiikkibisneksessä.

Vanhat versiot ovat laadukkaita elokuvaklassikoita. Erityisesti George Cukorin vuonna 1954 ohjaama ja Judy Garlandin tähdittämä Tähti on syttynyt -elokuva on ikimuistoinen. Kris Kristoffersonin ja Barbra Streisandin pari vuosikymmentä myöhemmin tekemää samannimistä musiikkielokuvaa vaivasi hyvästä yrityksestä huolimatta se, että se oli Streisandin tuottama sentimentaalinen soolo.

Nyt valkokankailla nähtävä Bradley Cooperin ohjausdebyytti toimii erinomaisen hyvin. Pohjana on yhä sama vuosikymmenten takainen musiikkielokuva nuoren laulajattaren tuhkimotarinasta.

Cooper kuitenkin pyyhkii pölyt, raikastaa ja ajankohtaistaa tarinaa ja saa teokseensa ison sydämen. Rakkaustarinassa on kosketuspintaa, mutta samalla myös raadollista raastavuutta musiikkibisneksen nurjasta puolesta.

A Star is Born kertoo varsin viiltävästi alkoholismista ja huumeista, jotka edelleen vievät tähtiä ennenaikaiseen hautaan. Samalla elokuva on huonon itsetunnon kuvaus: miehinen ego ei kestä toisen menestymistä, varsinkin kun oma ura on laskusuunnassa.

Tarina myös kertoo, kuinka musiikkibisneksessä tehdään armottomalla työllä tähtiä. Pelkkä laulutaito ei riitä, vaan artistista täytyy löytyä karismaa, potentiaalia ja kestävyyttä – sekä ennen kaikkea uuteen tulokkaaseen uskova taustajoukkue tuottajasta ja managerista lähtien. Tätä maailmaa A Star is Born kuvaa uskottavasti.

Bradley Cooper hoitaa ohjauksen ohessa myös toisen pääroolin, Jackson Mainen, näyttelemisen. Hän onnistuu saamaan hahmoonsa rakastettavaa renttua, itsetuhoista rokkaria ja hurmaavaa tähteä sopivassa mittakaavassa. Cooper näyttelee ja laulaakin erinomaisen hyvin.

Uuden elokuvatulkinnan tekee kuitenkin erityisen hienoksi toisessa pääroolissa nähtävä laulajana parhaiten tunnettu Lady Gaga. Allyn rooli on kuin kirjoitettu hänelle. Sitä en tiedä, kuinka paljon tässä on omakohtaista kokemaa, mutta ajatus ei tunnu vieraalta.

Lady Gaga on lahjakas ja omaperäinen muusikko. Hänessä on kuitenkin vaivannut tietynlainen kohauttava artistisuus, jota on korostettu järjettömillä puvuilla ja päähineillä.

Kun hänet elokuvassa ikään kuin riisutaan tuosta kaikesta ulkokohtaisesta ja tuodaan lähikuvaan t-paidassa ja farkuissa, homma toimii hienosti. Lady Gaga näyttelee hurmaavan hienosti ja tietysti laulaakin loistavasti.

A Star is Born on hyvä musiikkielokuva. Soundtrackilla on useita iskeviä lauluja mahtiballadeista rosoisempaankin menoon. Lisäksi elokuvan tarina koskettaa alleviivaamatta sentimentaalisuuta. Voisi sanoa, että se on hyvällä tavalla täydellistä viihdettä.

Todennäköisesti elokuva kerää muutamankin Oscarin ja antaa hyvää nostetta Cooperin ohjaajan uralle. Cooper on lahjakas kaveri, uusi Laurence Olivier, joka seuraavaksi sovittelee ja ohjaa itsensä valkokankaalla säveltäjä Leonard Bernsteinin nahkoihin.