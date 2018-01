Elokuva-arvio: Viihdemogulin tarina nojaa spektaakkeliin

The Greatest Showman

3/5

Hugh Jackman nähdään pääosassa australialaisen Michael Graceyn ohjauksessa The Greatest Showman, joka kertoo tunnetun viihdemogulin P.T. Barnumin tarinan.

Barnum oli todellinen henkilö, joka kehitteli 1800-luvulla omia ideoitaan ja työskenteli uupumattomasti visioidensa eteen. Elokuva pohjaa Barnumin elämään vain viitteellisesti, sillä osa tarinasta on fiktiota, ja kokonaisuuden pääpaino on perinteisen juonen ohella ennen muuta suurellisissa musikaalinumeroissa ja värikkäässä showmaailmassa.

Barnumin elämää seurataan lapsuuden vuosista lähtien. Jo silloin hänellä oli suuria unelmia toimiessaan räätäli-isänsä apurina. Hän ihastui nuoreen Charityyn (Michelle Williams), josta tuli myöhemmin hänen vaimonsa.

Tämän ohella tarina kuvaa erityisesti Barnumin apurin Phillip Carlylen (Zac Efron) suhdetta trapetsitaiteilija Anne Wheeleriin (Zendaya).

Barnumin viihdeura ei aluksi tahdo käynnistyä, mutta vaikeuksista selvittyään hän perustaa oman teatterinsa, johon hän kerää kaikenlaisia ”kummajaisia”, kuten jättiläismiehen, parrakkaan naisen, simamilaiset kaksoset ja albiinon.

Heidän avullaan Barnum saavuttaa kuuluisuutta, massojen rynnätessä hänen maagisen teatterinsa näytöksiin. Myöhemmin hänet kutsutaan aina Englannin kuningatar Victorian vastaanotolle. Siellä Barnum kohtaa ”ruotsalaisen satakielen” Jenny Lindin (Rebecca Ferguson), josta kehittyy uuden show´n vetonaula.

The Greatest Showman luottaa spektaakkeliin. Gareyn ohjaus panostaa visuaalisesti kiinnostaviin ja teknisesti kekseliäisiin musiikki- ja laulunumeroihin, joista vastaavat La La Land -musikaalissa hienoa jälkeä tehneet Benj Pasek ja Justin Paul.

Ilman näiden hetkien kantavuutta kokonaisuus jäisi vaisuksi, mutta kun henkilöhahmot musikaaliperinteen mukaisesti puhkeavat lauluun kesken kohtauksen, on fantasian läsnäolo välitöntä ja ymmärrettävää.

Lavastukset ja puvut ovat pääosin vaikuttavia ja lauluissa on hittipotentiaalia.

Hollywood-musikaalin perinteen jatkajana The Greatest Showman sisältää annoksen nostalgiaa, sillä elokuvan siirappimainen yltiöromanttisuus tarjoaa musikaalille ominaista elementtien kierrätystä.

Hugh Jackson selviää roolistaan kunnialla. Michelle Williamsin osa hänen vaimonaan on alikirjoitettu ja kiiltokuvamainen. Rebecca Ferguson on taidokas esiintyjä, mutta hänen vaikuttava äänensä on lainaa ja kuuluu Voice-kilpailussa esiintyneelle Loren Allredille.

Barnumin kummajaisten joukosta erottuvat eniten Keala Settlen tulkitsema parrakas nainen ja Sam Humphreyn esittämä pienikokoinen mies. Muihin ei juuri kiinnitetä huomiota, mikä on harmillista.

Ohjaus: Míchael Gracey. Rooleissa: Hugh Jackman, Michelle Williams, Rebecca Ferguson. K7.